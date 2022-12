O PESO DE UM RESULTADO INESPERADO!

Todos nós já passamos por algum momento, em nossas vidas, em que vimos os nossos esforços serem insuficientes para atingirmos algum objetivo que nos faria melhores do que em estágios anteriores de nós mesmos. Se tivéssemos visto os nossos esforços com o vigor capaz de corresponder as necessidades do que era esperado, teríamos visto o resultado esperado, mas nem sempre é assim!

Foi isso o que assistimos, ao final do processo eleitoral nacional, quando o Presidente da República, em exercício, que pleiteava a reeleição e, inexplicavelmente, assistimos a imposição de uma derrota incompreensivelmente anunciada, ser imposta ao Chefe do Executivo que transcendeu aos limites do racional, uma vez que perder não é feio, desde que o certame seja honesto, limpo e transparente. Se a perda tivesse acontecido para um concorrente de peso moral inabalável, competência indiscutível e estrutura pessoal sólida de tal sorte a que nos orgulharia vermos a troca de persona no Palácio do Planalto para alguém que nos proporcionaria a uma edificação econômica e social de forma mais objetiva a tranquila para uma caminhada em direção ao bem-estar de todos. Infelizmente, não é isso que a história dos fatos nos propõe esperar!

A vitória, há muito expressa, veio de forma penosa. A derrota chegou sem as devidas correspondências que deveriam tê-la acompanhado, como por exemplo, os efeitos da finalização das obras da Transposição do Rio São Francisco que levou, nada mais do que, ÁGUA, a uma grande população desassistida desse recurso natural há muito e que não rendeu reconhecimento nenhum por parte de todos aqueles que foram beneficiados por esse grande feito de apoio a quem não tem o que beber!

Partindo da premissa de que Água é a bebida mais básica na vida de uma pessoa, alguém que tenha recebido essa dádiva da natureza em abundância, esqueça quem a tenha proporcionado, é possível isso?

O Rio São Francisco, “molha” os Estados brasileiros: Minas Gerais, dentre outros o que beneficia uma população de aproximadamente, 12 milhões de pessoas! Nada disso serviu de visibilidade, para pelo menos um reconhecimento pela realização do feito?

A Covid foi uma peste que se instalou no mundo e fez vítimas, o que não aconteceu só no Brasil. Porém do universo que foi molestado por essa praga, 35 milhões, foram recuperados. Quantos países no mundo tiveram esse número de restaurados e assistidos?

artigosbsb@gmail.com – 10112022