O Popder da Ação, você não pode perder dia 15 às 19 horas

Uma cortesia da palestrante Célia Silva com apoio da ACIAMAR.



O Poder da Ação é baseado no best–seller de um dos mais conceituados coaches do Brasil, Paulo Vieira, presidente da Febracis e PhD e mestre em coaching pela Florida Christian University (FCU).



O Poder da Ação já impactou mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo inteiro

Você tem alcançado seus objetivos?

Você já se perguntou o porquê muitos de seus sonhos não saem do papel?

Quais decisões você tem tomado para conseguir alcançar suas metas?

Como seria a sua vida se soubesse as respostas para obter o sucesso em todas as áreas de sua vida?

Pare de desistir, de abrir mão de seus sonhos e de ter uma vida sem sentido.

A palestra O PODER DA AÇÃO, que já impactou mais de 1 milhão de pessoas pelo mundo inteiro, apresentará dicas e conceitos para que você seja capaz de potencializar suas chances de ter o que sempre desejou.

Não perca esta oportunidade de potencializar seus conhecimentos

Data: 15/06/2022, às 19h00

Local: Câmara Municipal de Manhuaçu

Endereço: Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, 141 – Alfa Sul, Manhuaçu – MG