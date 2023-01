O povo bem informado sabe entender as narrativas enganosas

Por devair G. Oliveira

A política tem coisas que fogem ao nosso entendimento, veja o que diz esta senhora: no governo anterior do Lula, ela foi ministra do meio ambiente e foi o maior período de desmatamento da história e agora eles voltam a afirmar o que não podem cumprir, vem aí a farra das Hongs.

Você pode explicar como pode uma pessoa dizer que pertence a uma denominação como é o caso dela da Assembleia de Deus e está em um regime totalmente em desacordo com a Palavra de Deus, será que nas denominações evangélicas também os comunistas também se infiltraram, pois na Bíblia está escrito em Mateus 6:24: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.