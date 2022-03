Por Devair G. Oliveira

Historicamente, os territórios da atual Ucrânia eram habitados por tribos pagãs, mas o rito bizantino do cristianismo foi introduzido na virada do primeiro milênio. Escritores procuraram colocar o cristianismo deste país como introduzido pelo Apóstolo André.

No entanto, foi somente no século X que o estado emergente tornou-se influenciado pelo Império Bizantino, a primeira conversão era conhecida foi a da princesa Santa Olga que veio para Constantinopla em 945 ou 957. Vários anos depois, seu neto, o knyaz Vladimir batizou seu povo no rio Dnieper. Aí começou a longa história do domínio da Ortodoxia Oriental na Rutênia que mais tarde influenciaria a Rússia e a Ucrânia.

O Judaísmo está presente em terras ucranianas há cerca de 2000 anos, quando os comerciantes judeus apareceram em colônias gregas. Desde o século XIII a presença judaica na Ucrânia aumentou significativamente. Mais tarde, na Ucrânia foi estabelecido novo ensinamento do judaísmo – hassidismo.

O Islamismo foi trazido para a Ucrânia com a Horda de Ouro pelo Império Otomano. Os tártaros da Crimeia aceitou o Islã por ser uma parte da Horda de Ouro e mais tarde os vassalos do Império Otomano.

A religião na Ucrânia passou por uma série de fases, mas em especial nos tempos da União Soviética, quando tal era o domínio do regime oficial comunista, que os cristãos foram perseguidos e apenas uma pequena fração de pessoas foram oficialmente frequentadoras da igreja.

Estrutura religiosa da sociedade

O presidente da Ucrânia – Volodymyr Zelensky Володимир Зеленський – tem dois filhos é do Partido Servo do Povo, religião Judaísmo, sua ocupação Político, ator, roteirista e diretor

Pesquisas nacional compiladas pela independente Razumkov Centre em 2003 constatou que 75,2 por cento dos entrevistados acreditam em Deus e 22 por cento disseram que não acreditam em Deus. 37,4 por cento disseram frequentar a igreja regularmente.

Em 1.º de janeiro de 2006, havia 30.507 organizações religiosas registradas, incluindo 29.262 comunidades religiosas, o Governo estimou haver cerca de 1.679 comunidades religiosas não registradas. Mais de 90 por cento dos cidadãos religiosamente ativos eram cristãos, a maioria ortodoxa. A prática religiosa é geralmente mais forte na parte ocidental do país, devido à Ucrânia Ocidental fazer parte da União Soviética para período mais curto (1939–1941, 1944–1991).

As diferentes confissões na sociedade ucraniana foram estimados pela pesquisa nacional. O resultado difere do número oficial de grupos religiosos registrados. Assim, a Igreja Ortodoxa Russa (hoje na Ucrânia, ele é chamado Igreja Ortodoxa Ucraniana tradicionalmente (desde os tempos do Império Russo e da União Soviética) teve a favor de muitas autoridades locais.

A Igreja Ortodoxa Ucraniana – Patriarcado de Moscou tem 35 eparquias e 10.875 comunidades (cerca de 68 por cento de todas as comunidades cristãs ortodoxas do país), a maioria das quais são localizados no centro, sul e leste do país. Em 2007, a Igreja tinha 122 mosteiros, 3.519 monges e freiras, 7.509 sacerdotes, 7.755 igrejas com 840 igrejas sendo construídas.

A Igreja é liderada pelo Metropolita de Kiev e de toda a Ucrânia, Volodymyr Viktor Sabodan. Esta Igreja utiliza predominantemente o idioma eslavo para os serviços.

A Catedral de São Volodymyr em Kiev.

A Igreja Ortodoxa Ucraniana – Patriarcado de Kiev foi formada após a independência sendo dirigida desde 1995 pelo Patriarca Filaret (Denysenko), que era anteriormente o Metropolitana Ortodoxo Russo de Kiev e de toda a Ucrânia. A Igreja afirma linhagem direta com o metropolitano de Kiev Petro Mohyla.

A Igreja tem 31 eparquias, 3.721 comunidades e 2.816 membros do clero. Aproximadamente 60 por cento dos seus fiéis vivem na parte ocidental do país. Não foi reconhecida pela Comunhão Ortodoxa Oriental.

Esta igreja usa o ucraniano e o eslavo como línguas litúrgicas.

A Igreja Ortodoxa Autocéfala Ucraniana foi fundada em 1919, em Kiev. Foi banida durante na era soviética e voltou a ser legalizada em 1989.

A igreja tem 12 eparquias e 1166 comunidades, cerca de 70 por cento deles, na parte ocidental do país. Seu clero possui 686 membros.

No interesse da possível unificação futura das igrejas ortodoxas do país, não nomearam um patriarca para suceder o falecido Patriarca Dmitriy. A Igreja foi formalmente liderada no país pelo Metropolita Methodij de Ternopil e Podil, no entanto, as grandes eparquias de Kharkiv-Poltava, Lviv, Rivne-Volyn e Tavriya, quebraram oficialmente as relações com Methodij e pediram para ser colocado sob a jurisdição direta do com base em Istambul, do Patriarca Ecumênico Bartolomeu I.

A Igreja usa a língua ucraniana.

A Igreja Greco-Católica Ucraniana constitui o segundo maior grupo de crentes depois das igrejas ortodoxas cristãs. A União de Brest formou a Igreja em 1596 para unificar os crentes católicos ortodoxos e romanos. Proibida pela União Soviética em 1946 e legalizada novamente em 1987.

A IGCU tem 18 eparquias, 3.433 comunidades e 2.136 membros do clero. Os membros da Igreja, que constituíam a maioria dos crentes na Ucrânia ocidental, é numerada em cerca de quatro milhões fiéis.

Arcebispo Maior Sviatoslav Shevchuk é o atual chefe da Igreja greco-católica ucraniana. [3]

A língua utilizada pela Igreja é a ucraniana.

Igreja Católica Romana

Ver artigo principal: Catolicismo na Ucrânia

A Igreja Católica Romana é tradicionalmente associada com bolsos históricos de cidadãos de ascendência polonesa, que vivem principalmente nas regiões central e ocidental.

A Igreja Católica possui sete dioceses, 879 comunidades e 499 membros do clero que servem a aproximadamente um milhão de pessoas.

A Igreja usa os idiomas polonês, latim, ucraniano e russo. Os católicos latinos estão em comunhão com os grego-católicos ucranianos.

Igrejas Evangélicas ucranianos

Protestantes fazem de 1% para cerca de 3% da população na Ucrânia, mas eles constituem mais de 25% da rede de igreja no país. O maior deles é o pentecostal, com mais de 2.500 igrejas e mais de 250 mil membros que fazem vários sindicatos e também há 1560 igrejas carismáticos. Existem mais de 2.500 igrejas batistas com mais de 150 mil membros, além de metodistas, menonitas, luteranos, presbiterianos e outros.

Outras igrejas e movimentos cristãos

Há também comunidades de católicos armênios, apostólicos armênios e algumas outras ativas na Ucrânia [3] O Embaixada de Deus de Domingo Adelaja mantém uma presença significativa em todo o país, assim como os outros [[neopentecostal] grupos]. Os testemunhas de Jeová são fortes, com 265.985 adeptos relatados em 2013 pelo Anuário do movimento. Em 2010, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias(Mórmons) construiu seu Templo em Kiev, a capital, e em 2012 reivindicou uma sociedade mais 11.000 adeptos em 57 congregações na Ucrânia.[4] Outros movimentos ativos incluem Adventistas do Sétimo Dia, igrejas protestantes pentecostais e branhamitas.

Islã

O palácio de Khan da Criméia em Hansaray foi o centro do Islã na Ucrânia por mais de 300 anos

De acordo com o Pew Research Center no relatório de 2009, há uma estimativa de 456 mil muçulmanos na Ucrânia.[5] Na Crimeia, os muçulmanos ucraniano podem ser até 12% da população. A maior parte das estepes do sul da Ucrânia moderna em um determinado período pertenceu à povos turcos, a maioria dos quais eram muçulmanos desde a queda de Khazar Canato.

O “tártaros da Crimeia” é o único grupo étnico muçulmano nativo no país. O Nogays, outro grupo de muçulmanos que viviam nas estepes do sul da Ucrânia, mas emigrou para a Turquia entre os séculos 18 e 19. Além disso, existem comunidades muçulmanas em todas as grandes cidades ucranianas que representam os imigrantes da era soviética de origens muçulmanas. Há aproximadamente 150 mesquitas na Ucrânia.

Judaísmo

O tamanho da população judaica atual varia. O Comitê Estadual de Estatísticas estimou haver 103.600 judeus. Alguns líderes judeus, porém, dizem que a população judaica poderia ser tão alta quanto 300 mil. Observadores acreditam que 35 a 40 por cento da população judaica era ativa comunitariamente, e há 240 organizações judaicas registradas. A maioria dos judeus observantes eram ortodoxos. Havia 104 comunidades Chabad-Lubavitch no país.

Referências