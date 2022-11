O povo desacreditado da justiça e do congresso corre para frente dos quarteis

Por Devair G. Oliveira

O dia 15 de novembro de 2022 vai entrar para a história como o dia em que milhões de brasileiros foram para as portas dos quarteis pedindo socorro as Forças Armadas, o motivo é a falta de liberdade e o descumprimento da constituição por autoridades.

Parabéns a todos os patriotas que saíram as ruas e estão acampados. Manifestações pacíficas a favor das liberdades e da democracia brasileira.

Gente do meu Brasil Brasileiro, não vamos baixar a guarda continuemos em oração e na luta, por uma nação livre liberta, de toda corrupção de natureza seja esse lá qual for. Portanto feliz e a nação cujo o Eterno é o Criador. Aqui de Teresina o pessoal está no 25° Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, Teresina PI. Disse um manifestante

Vivemos essa baderna há vida inteira de roubo, corrupção, crimes políticos etc. etc. etc. E eles pensando que o povo ia serem bestas a vida inteira ne?! A casa caiu porque tudo tem limite. A ferida dói quem chora sente dor. E o povo acordou. Chega de arruaças nesse congresso. O Brasil acordou e agora estamos lutando para salvar o futuro dos nossos filhos e netos. Disse Arneli Barbosa.

Veja os vídeos: