O povo precisa conferir a realidade do discurso

A teoria é uma coisa, mas a prática pode não ser outra

Por Devair G. Oliveira

Os brasileiros precisam prestar atenção nos discursos dos políticos, hoje o presidente Lula fez um forte discurso bem longe da realidade, quando ele fala em trabalhar em favor do pobre, falou do imposto de renda que 60% dos impostos são pagos pelos pobres, mas quem pode mudar isso são os parlamentares em que a maioria não irá aprovar a inversão em que o presidente deseja no “discurso”, que é cobrar mais imposto de renda dos ricos, lógico que isso não passa no congresso, e agora pelo contrário até quem não pagavam impostos de renda irão pagar, quem ganha acima de R$ 1900,00 vai pagar imposto de renda, e o Lula sabe disso, mas ele quer que você acredita que essa é a vontade dele, cadê as promessas do aumento do salário mínimo, mas o salário dos deputados, do presidente, dos ministros do STF, dos senadores, e assim ele continuará encantando serpente como diz Ciro Gomes.

Para a psicanálise, o acesso à verdade, ou realidade, está ligado à própria divisão do sujeito e ao discurso que o circunda. Pretende-se mostrar que a realidade é uma ordem, ou razão, de estabilidade lógica, à qual o sujeito está assentido, ou seja, crê, sem explicação, e que depende de um princípio de ordenação discursivo, que só pode se exercer se não for questionado pelo sujeito.

A teoria é uma coisa, mas a prática pode não ser outra

Denise Juncá

1Resumo. O texto discute algumas questões referentes ao cotidiano profissional do Serviço Social, entrelaçando dimensões do saber e do fazer. Sua proposta é desenvolver reflexões sobre a prática dos assistentes sociais, considerando, tanto seus limites e possibilidades, quanto o diálogo, permanente, que deve haver entre a teoria e a prática. O que se destaca, sobretudo, é a importância da incorporação da pesquisa nos diferentes contextos de atuação, extrapolando os limites da academia e alcançando de forma crítica e competente os múltiplos cenários por onde os assistentes sociais transitam.

Encantos e desencantos: palavras iniciais ao longo dos anos, encantos e desencantos atravessam o cotidiano profissional do Serviço Social.