O que a elite mundial escondeu de você? (1)

Por Devair G. Oliveira

Você acha que a história do Brasil foi mudada, ou melhor você sabia que no Amazonas tem uma grande Pirâmide, e que na Bahia tem um local cheio de estátuas enormes, será que existem algum monopólio no mundo, no campo monetário dos bancos centrais cada país controla seus bancos, ou os bancos de todo o mundo são controlados por uma família?

Olhando para outro setor dominante no mundo que são as indústrias farmacêuticas as informações descentralizadas dizem que este é outro setor dominado por um outro grupo familiar.

Há muitos estudiosos que há anos vem dedicando sua vida em pesquisas relativas a existência da humanidade, estes estudiosos formam uma cadeia mundial de pesquisadores que garimparam livros, revistas, jornais bibliotecas e uma vigilância de alguns grupos dominantes o que eles disseram e o que fazem ao longo dos anos. Comparados com fatos documentos de centenas de anos e o acompanhamento dos limiares das suas empresas e indústrias, comparações de documentos e textos.

Durante os últimos 32 anos, a indústria farmacêutica, como muitas outras, experimentou uma monopolização sem precedentes por meio de fusões e aquisições. Começando em 1989, o ano em que a fusão da Beecham do Reino Unido com a SmithKline Beckman dos EUA, e da Bristol-Myers com a rival americana Squibb, o processo de fusões na indústria farmacêutica acelerou, com grandes fusões e aquisições quase todos os anos desde 1993. Em particular, a fusão da Glaxo Wellcome e da SmithKline Beecham e a da Pfizer e da Warner-Lambert, e subsequentemente a da Pfizer e da Pharmacia, criaram gigantes com vendas e capitalização de mercado enormes. Estamos bem encaminhados para a realização de uma situação em que meia dúzia de empresas, cada uma com 10% de participação no mercado global de prescrição, domina a indústria farmacêutica mundial. Aqui está uma lista de importantes fusões e aquisições (M & A) de 1989 até o presente:

Gigantes Farmacêuticas: para se ter uma ideia do tamanho das empresas criadas através das fusões e aquisições acima, e da escala de suas operações de negócios, vale a pena pensar em alguns detalhes importantes sobre a GlaxoSmithKline (GSK) e a Pfizer. No caso da GSK, que emergiu da aquisição da SmithKline Beecham pela Glaxo Wellcome, criou uma empresa com uma força de trabalho combinada de 110.000, um orçamento de pesquisa e desenvolvimento (P & D) de quase US $ 4 bilhões por ano, o que a torna a mais poderosa força na ciência britânica depois do governo.

A GSK, a maior investidora do Reino Unido em pesquisa e desenvolvimento é a AstraZeneca, com um orçamento de P & D de US $ 2,5 bilhões por ano. Os gastos combinados em P & D desses dois gigantes farmacêuticos respondem por um terço de todo o gasto em P & D de todas as empresas britânicas – um domínio desconhecido de qualquer outro país imperialista. A capitalização de mercado da GSK, mesmo depois de levar em conta a queda do mercado de ações nos últimos três anos, está em US $ 110,9 bilhões (antes da queda estava perto de US $ 165 bilhões) e sua participação de mercado em 6,9%, com vendas de US $ 22,4 bilhões por ano. Ela emprega 15.000 cientistas e sua enorme força de vendas está em condições de superar todos os rivais na maioria dos 60 países em que opera – com a única exceção da Pfizer, que, tendo engolido a Warner-Lambert e a Pharmacia, é maior. No que diz respeito à Grã-Bretanha, o número de empresas farmacêuticas é essencialmente reduzido a dois – GSK e Astra Zeneca.

Estamos falando de dois grandes monopólios a indústria farmacêutica e o dinheiro é isso mesmo, é por isso que existe em todo mundo políticos que são contra as criptomoedas, exatamente por elas serem descentralizadas, ou seja, não é controlada por nenhum governo ou banco central. Não é à toa que eles querem criar um passaporte para controlar todos os passos da humanidade. A imprensa do mundo inteiro está comprometida com estes que desejam ser donos do mundo, querem implantar um único governante mundial e uma única moeda tudo muito bem controlado por eles. Só que felizmente temos professores, cientistas, religiosos, estudiosos, sacerdotes e filósofos que diariamente levam suas mensagens didáticas e históricas alertando a humanidade no sentido de alertar a humanidade para esta luta que segundo eles e eu acredito que realmente vivemos uma luta espiritual, mas que a Luz já venceu os escuros e em breve teremos resultados, os sinais estão se intensificando no mundo todo e até o final do ano vamos ter resultados positivos, nos Estados Unidos a política será revertida e no Brasil o governo Bolsonaro triunfará para o bem de todos aqueles que querem um país mais justo e sem corrupção. Continuidade com o mesmo título (2)

Fonte: Financial Times, Canal Luciano Cesa e Canal do Professor Bellei