O que DIZEM POR AÍ… Eleições brasileiras

Nós não afirmamos, apenas divulgamos o que “Dizem por aí”…

Por Devair G. Oliveira

Para tudo na vida tem que existir um manual, bússola, guia, orientação, norte, rumo. Sem um norte o homem estaria perdido. Nós os brasileiros como nação temos as instituições, os três maiores pilares de sustentação do Brasil: Executivo, Judiciário e Legislativo, todos regido pela lei maior que é a Constituição, a Carta Magna da Nação, a verdade é que a nossa nação foi corrompida, aparelhada com as piores pessoas do país, o Legislativo e Judiciário foram dominados e já não se importam e nem ouvem mais as vozes das ruas.

O que ouvimos nas rodas de conversas sobre política é que o senador mineiro Rodrigo Pacheco é o pior político de todos os tempos por sua inoperância e negar cumprir sua obrigação e pode ser culpado futuramente por danos causados ao povo brasileiro.

É verdade que hoje o povo brasileiro está acordando e atento pelo destino de nosso país, mas ainda dizem os especialistas que 36 milhões de eleitores poderão deixar de votar, isso é um perigo para a nação, pois se o poder emana do povo, este deve se posicionar dando seu voto para que a nação não caia em mãos erradas, o mundo está cheio de exemplos ruins, além de termos ditaduras comunistas aonde não há liberdade de expressão, Cuba e Coreia do Norte, recentemente temos dois exemplos de países que adotaram o socialismo Venezuela onde o povo foge diariamente, 500 pessoas entram todo dia no Brasil para não morrerem de fome, e a Argentina está no mesmo caminho.

Qualquer pessoa em sã consciência sabe que Bolsonaro está fazendo um ótimo governo, os números não mentem, é só analisar o que foi feito nos dois anos de pandemia, o socorro aos trabalhadores com auxílios emergenciais, centenas de obras inauguradas, várias estradas asfaltadas, ferrovias, a transposição do Rio São Francisco levando agua para o Nordeste, o pagamento de Bolsa Família de R$ 180,00 levado para R$ 600,00, a aprovação da PEC dos benefícios. A Rede Globo e a imprensa comprada e vendida nunca vão dizer isso para você, pois querem voltar ao passado e todos sabem o que aconteceu.

Não deixe de votar, reserve um futuro melhor para seus filhos e netos, o voto é obrigatório no Brasil, mas a trajetória de abstenção segue em alta. Foi do recorde de 20,33% em 2018 ao recorde de 23,14% em 2020. Você tem dois planos de governo bem diferente um do outro, cabe você escolher o que você acha melhor para a sua família. Seja inteligente, acredite no que seus olhos enxergam, e não no que a mídia comprada e vendida quer que você acredite. As vozes das ruas querem dizer bastante coisas você só precisa entender.

Dizem por aí, que o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, expulso do DEM, virou tucano e coordenador da campanha Doria, que implodiu, em São Paulo. E sem prestigio nem será candidato em 2022.

Dizem que o senador José Serra (PSDB-SP) enfraquecido desistiu do senado e será candidato a deputado federal, podendo não se eleger, outra esquecida é Marina Silva que tentará se eleger deputada federal pelo Rede, em São Paulo. É a última chance de ressuscitar o partido que fundou. Há dois anos o Rede na Câmara se resume a um membro. Todo mundo pensando de olho nos fundões partidário e eleitoral.