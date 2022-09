O que é depreciação de veículos?

Muito se fala da depreciação dos veículos e que isso acontece muito rápido. Mas… entendemos realmente o que é depreciação de veículos?

Como estamos interessados que você sempre tenha todas as opções no momento da escolha, queremos explicar um pouco mais desses termos, como isso realmente acontece e se convém ou não arriscar comprar um carro novo.

O que é depreciação de veículos?

Depreciação pode ser definida como:

“A diminuição do valor ou preço de algo, em relação ao que antes tinha, comparando-o com outras coisas da sua classe”.

Com base nessa explicação, esse conceito pode ser usado em todo tipo de coisa, não apenas em termos de veículos.

Antiguidade

Quando você compra um carro novo, este perde 10% do seu valor. Esta mesma percentagem será repetida no final do primeiro ano. Embora existam modelos que podem sofrer uma depreciação maior devido ao fato de serem pouco atraentes.

Normalmente, nos primeiros quatro anos, este valor é perdido entre 15% e 25%. Isso faz com que nos primeiros cinco anos de vida de um carro, este vale apenas 40% do que foi pago por ele.

Mas isto é apenas um cálculo aproximado, uma vez que é preciso ter em conta outros fatores que também influenciam: a popularidade, o estado do carro e a situação do mercado.

Popularidade

É sabido que existem veículos que são mais populares do que outros. Esta popularidade vai influenciar quando o preço de venda é fixado.

Não se deve esquecer que a subjetividade também desempenha um papel importante na fixação de um preço. Isso, por sua vez, implica que quanto mais popular for um carro, mais ele demora a perder seu valor.

Mas, tal como acontece no mundo da moda, esta pode ser passageira. Como consequência, acelera-se a depreciação do carro.

Estado do carro

Há um ditado que diz que a primeira impressão é a que fica.

O mesmo acontece com os carros. Um veículo mal conservado, com amassados, arranhões, defeitos de pintura e elementos quebrados ou desgastados terá uma avaliação menor, do que um com melhor aparência e que tenha sido cuidado pelo proprietário.

Em caso de problemas, a melhor coisa é sempre buscar peças de reposição da própria marca do veículo, como por exemplo, peças para Hilux.

Por outro lado, não é a mesma coisa um veículo que tenha percorrido quilômetros por estrada ou por área urbana.

De fato, aqueles que principalmente circularam pela cidade têm um maior desgaste do motor e de outros componentes como a suspensão.

Mercado

Embora um veículo tenha um determinado valor, pode ser necessário baixá-lo se a oferta for muito superior à procura, para facilitar a sua venda. Como resultado, o preço de venda também deve ser menor para que haja compradores em potencial.

Além disso, em situações de crise, os preços dos carros caem mais, sem levar em conta a antiguidade ou o estado do veículo. Em tempos de bonança económica, a situação propicia um aumento da procura e, portanto, um aumento de preços.

Que fatores influenciam a depreciação dos veículos?

Concentrando-nos no assunto automotivo, definimos primeiro quais fatores influenciam a depreciação dos veículos. Nos primeiros 24 a 48 meses um carro perde entre 10% e 20% do seu valor.

Reconhecer o desgaste e a perda de valor que os carros sofrem pelo uso e pela passagem do tempo é a base da depreciação.

Da mesma forma, nem todos os carros são desvalorizados da mesma forma. Os SUVs e os 4×4 são os que mais conservam o valor e muitas vezes os que valem a pena comprar em segunda mão.

Da mesma forma, os veículos de marcas alemã e francesas desvalorizam-se mais lentamente, pela qualidade que representam.

Por outro lado, a depreciação dos veículos com carrocerias monovolumes (os que têm o compartimento do motor, de passageiros e o porta-malas em uma única unidade) e os sedans são os veículos que se desvalorizam mais rapidamente.

Motivos de depreciação de um carro:

O desgaste natural – por exemplo, o uso dos freios enfraquece constantemente este sistema, um dos que mais é afetado pelo uso do veículo.

O tipo de uso que se dá ao carro, seja porque é de transporte público ou particular – um carro que está em movimento diário não é o mesmo que um veículo que só é usado nos fins de semana para fazer passeios curtos. Estes detalhes também ajudam a determinar o valor de compra e venda.

A manutenção preventiva do seu carro – recomenda-se fazê-lo a cada certa quilometragem, 5.000 km, 10.000 km, 20.000 km e usar peças de reposição de boa qualidade, para evitar desgaste desnecessário.

Na depreciação dos veículos também é preciso levar em conta elementos como o estado do motor e o consumo de combustível, especialmente se o carro tiver mais de 5 anos de idade.

