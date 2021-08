O QUE É O CENTRÃO?

O universo de política brasileira é um dos mais confusos que existem no mundo contemporâneo nacional. Temos dezenas de partidos políticos que se digladiam, não pelo bem-estar do país e da população, mas pelas suas próprias existências como agremiações partidárias, visando, objetivamente, os fundos financeiros que dão vida a essas insignificâncias partidárias.

Se soubessem olhar para a nossa realidade veriam que as suas existências, no cenário político, são da mais absoluta irrelevância para o bem-estar dos eleitores.

Atualmente vemos os meios de comunicação, publicarem diariamente, que o atual presidente brasileiro se juntou ao “Centrão” para poder continuar o seu trabalho na presidência da república, como se esse fosse um caldeirão de demônios que existem para destruir o país e não para dar sustentabilidade a um trabalho de desenvolvimento nacional.

Isso acontece porque, como todos deveriam saber, no Brasil, o presidente brasileiro preside o pais, mas não tem poder de “mando”, ou seja quem efetivamente tem poderes para determinar o quê, como e quando algo deve ser feito é precisamente o Congresso Nacional, que é composto por um conjunto de partidos políticos que são compostos, no seu conjunto, por mais de duzentos congressistas que têm voz e vez no parlamento brasileiro que estão lá desde a formação da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988 que se reuniu para atualizar a Constituição Federal que normatiza a vida pública, política e social no Estado brasileiro.

Isso é assim desde a promulgação da Constituição Federal, no dia 05 de outubro de 1988.

A autoridade mandatária chefe do Poder Executivo está, a maior parte dela, nas mãos do chefe do Poder Legislativo, por meio dos Deputados e Senadores que autorizam ou desautorizam o chefe do Poder Executivo a seguir esse ou aquele caminho, quando respeitam ou derrubam os vetos presidenciais, relativamente a qualquer situação que precisam ser encaradas de uma forma mais incisiva ou não!

Um exemplo desse fato foi a determinação do que deveria ser concedido como “auxílio emergencial financeiro” à população mais fragilizada economicamente no enfrentamento à atual desgraça universal e que teria sido muito mais agressiva caso o congresso nacional não tivesse determinado o valor, a duração e o público alvo a ser beneficiado com esse apoio financeiro que, foi o possível dentro do necessário.

