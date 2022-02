O que está acontecendo com o nosso Brasil

Provérbios, no capítulo 14, verso 12: “Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte”.

Por Devair G. Oliveira

Acontece em nosso país o que de pior possamos imaginar, primeiro vamos escrever algumas palavras: bom e ruim, céu e inferno, Deus e Diabo. Que lado você quer ficar? Preste muita atenção, se pedirmos as pessoas para se identificar de qual lado gostaria de ficar, por certos elas diriam que querem ficar “do lado do bem”. “Do lado de Deus céu”.

A Parábola do Joio e do Trigo – também conhecida como Parábola do Joio ou Parábola do Trigo – é uma das parábolas contadas por Jesus que aparece apenas em um Evangelho do Novo Testamento, Mateus 13:24-30. A história fala sobre a existência do mal no meio do bem e a separação definitiva entre eles.

Qual a função do joio?

O joio é uma planta que pode prejudicar os cultivares de trigo, pois compete pelos mesmos nutrientes do solo. O joio e o trigo são bastante semelhantes e apresentam diferenças somente na fase adulta. O joio pode ser tóxico quando consumido por humanos. Além disso, a palavra é frequentemente utilizada em contos bíblicos …

Mateus 13:24-30 – (24) Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: “O Reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. (25), mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. (26). Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu.

(27) “Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: ‘O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? (28) ” ‘Um inimigo fez isso’, respondeu ele. “Os servos lhe perguntaram: ‘O senhor quer que vamos tirá-lo? (29) “Ele respondeu: ‘Não, porque, ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. (30). Deixem que cresçam juntos até à colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado; depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro’ “.

Preste bastante atenção no momento em que vivemos hoje no Brasil, analise os presidentes que governaram o Brasil, veja seus atos, por exemplo a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, nos governos passados deram bastante prejuízo e porque hoje no governo Bolsonaro estão dando lucros e muito. Pense no que estão tramando no Brasil, até por iniciativa de alguns ministro do Supremo fazendo federações de partidos para unir em federação com único objetivo de tirar Bolsonaro, se você não sabe o que está acontecendo no país sugiro que você pesquise canais alternativos de comunicação, pois nas redes de TVs e emissoras de rádios você não irá ouvir a verdade, aí está a função do joio, sabia que temos vários candidatos a Presidente da República que são a favor do aborto, a favor de regulamentar a mídia, ou seja, tirar sua liberdade de expressão, e dezenas de outras peculiaridades que nem é bom comentar.

Você sabia que já vimemos um tempo em que a igreja tinha o maior respeito da população, o verdadeiro Cristão é aquele que segue os ensinamentos do Mestre e hoje as denominações religiosas estão cheias de falsos pastores, falsos padres, falsos católicos falsos crentes, e porque eles estão lá no meio, exatamente é desse povo que Jesus falou na Parábola a cima. A verdade é que existem muitos padres, muitos pastores que são claro em dizer que um verdadeiro Cristão não deve votar na esquerda, porque estará contrariando os ensinamentos de Jesus, e se você deseja andar no caminho da luz, fazer a vontade de Deus, você precisa observar o que deseja certos candidatos. Veja o que acontece na Argentina, na Venezuela, e o dilema da falta de liberdade, falta de emprego, falta de saúde em que vivem o povo nos países comunistas.

A realidade da política nacional mostra que à Lula só resta a alternativa de reunir o que há de mais sujo, corrupto e imundo na política nacional. Ao se aliar a bandidos, mas do que anunciar um governo de bandidos, ele ameaça os brasileiros com o retorno da mais vergonhosa e vexatória falange criminosa que ocupou o governo na história do Brasil.