O que ocorre quando a lei é conrrompida

Com o intuito de encontrar alternativas objetivas e viáveis para equacionar os problemas latentes e mais urgentes da sociedade brasileira, o Fórum da Liberdade foi criado em 14 de abril de 1988, em Porto Alegre. O evento, que acontece anualmente, é acompanhado por empresários, profissionais liberais, políticos, professores, estudantes universitários, imprensa e formadores de opinião, proporcionando a análise e o debate aberto do tema proposto.

O Fórum da Liberdade consolidou-se como o maior espaço de debate político, econômico e social da América Latina, de acordo com a Forbes. Sua principal característica são as discussões entre as personalidades convidadas para o evento. Esses conferencistas, de renome nacional e internacional, mediante a visão de tendências mundiais, trazem diferentes perspectivas para o Brasil e para o mundo do futuro. A missão do Fórum da Liberdade é proporcionar um espaço para o debate de ideias de qualidade, deixando um legado histórico para a sociedade. São eventos que visam proporcionar consciência social, econômica, política e cultural, bem como a promoção da liberdade para os lugares e pessoas que mais necessitam.

Os temas em pauta são sempre polêmicos, inovadores e de extrema relevância, geralmente relacionados à educação, economia, desenvolvimento, aspectos sociais e políticos. Envolvem o diálogo entre diversas correntes de pensamento, com a participação de sociólogos, políticos, economistas e filósofos. Nesse sentido, o aspecto mais contundente do Fórum da Liberdade é ser movido pela liberdade de ideias.

Em comemoração aos dez anos do Fórum da Liberdade, em 1997 o IEE criou o Prêmio Libertas, conferido a empreendedores que se destacam no trabalho pela valorização dos princípios de economia de mercado e de respeito ao Estado de Direito democrático.

O Prêmio Liberdade de Imprensa foi criado em 2007, com o objetivo de homenagear indivíduos dedicados ao desenvolvimento do pensamento crítico e à defesa e valorização da liberdade de imprensa.