O que se passa nos EUA e no Brasil

Por Devair G. Oliveira

Ninguém está entendendo o que se passa nos estados Unidos que foi inexplicavelmente tomada pelos globalistas e colocaram no poder Biden que hoje não está bem psicologicamente, inclusive 37 deputados Republicanos entraram com um pedido para que Biden se submeta a um exame cognitivo, (relativo ao processo mental de percepção, memória, juízo e/ou raciocínio), este sistema quer agora implantar uma guerra para continuar no poder e definitivamente implantar um governo do sistema comunista, o país está à beira de uma guerra civil e a maioria do povo deseja que os Estados Unidos voltem a normalidade, dependendo do rumo em que o país tomar, poderemos nos preparar, pois estaremos definitivamente no Apocalipse.

Nos Estados Unidos, eles conseguiram burlar as eleições, no dia 6 de janeiro, Mike Pence tinha a prerrogativa de barrar os resultados e mandar investigar, mas preferiu ir contra suas próprias convicções relatadas há exatamente dois dias antes, ou seja, no dia 4 de janeiro, no dia 6 ele traiu Trump e o povo Republicano. Hoje Pence virou alvo de apoiadores do republicano.

Escrevo este texto com meus pensamentos voltados a Deus, pois estamos vivendo tempos difíceis e somente Deus pode resolver o problema político em que vivemos e nos dar maior clareza. Analisando os acontecimentos, as barbaridades que vem acontecendo em nosso país, ao vivemos ordens totalmente fora da constituição, e precisamos viver a realidade, mas a imprensa comprada e vendida publica pesquisas que todos sabem são fraudulentas, pois não reflete a realidade, o Lula é rejeitado onde vai, e as pesquisas dizem que ele está à frente de Bolsonaro, isso é inaceitável.

Acredito que estamos muito perto de vivenciarmos uma dolorosa transformação em que o Brasil deva vivenciar. É claro que o ministro Alexandre de Morais e alguns outros, não tomaram decisão sozinhos e com certeza nossa liberdade virá, mas as custas de sangue inocentes de pessoas que querem o bem de nosso país, essa é uma ditadura que precisamos nos libertarmos, muita coisa está por trás de algumas decisões e analisando os últimos acontecimentos: a não ida do presidente para depor e de tudo que tem acontecido.

Hoje uma declaração do presidente Bolsonaro falando aos populares disse; “aguardem os acontecimentos dos próximos dias”. Nos bastidores trava-se uma grande queda de braço das Forças armadas e o STE, as Forças Armadas solicitaram do STE explicação sobre as urnas e até agora o STE não respondeu e tudo isso já foi longe demais e a coisa pode ficar feia nos próximos dias, pois as Forças Armadas não recuará, esse pessoal tem que entender que o poder emana do povo e o povo confia nas Forças armadas.

Uma equipe especializada das Forças Armadas na área cibernética reforçou na sexta-feira (28) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um pedido de esclarecimentos sobre os processos que envolvem os procedimentos técnicos, a transparência e a segurança das urnas eletrônicas.

Em 2 de dezembro, integrantes de uma equipe especializada das Forças Armadas se reuniram com membros do TSE para debater o processo de votação eletrônica e a segurança das urnas eletrônicas no país. Em 14 de dezembro, essa equipe entregou um documento sigiloso ao TSE com o pedido de aperfeiçoamento das urnas eletrônicas para as eleições de 2022.

Contudo, militares da área cibernética apontam que, até o momento, a equipe técnica do TSE não respondeu suas dúvidas e sugestões, e também não disponibilizou a documentação solicitada pela equipe. Por isso, o pedido foi reforçado novamente.

Defensor do voto impresso auditável, o presidente Jair Bolsonaro (PL) também cobrou o TSE por uma resposta às Forças Armadas em duas ocasiões este mês.