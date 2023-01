O que se pode fazer em um país quando os poderes não têm freios e contrapesos

SE PACHECO CONTINUAR COMO PRESIDENTE SERÁ UM CAOS NO PAÍS

Por Devair G. Oliveira

Se o senado brasileiro tivesse feito seu papel, o Brasil não estaria com essa fervura, isso tem levado dificuldade para o governo Lula governar, interessante que qualquer governo quando acontece uma barbaridade como essa depredação das três casas do poder, a primeira coisa que eles fazem é abrir uma CPI para apurar os fatos, para punir com severidades os terroristas como eles dizem, o senado já fala em abrir CPI, mas o governo Lula diz que não quer uma CPI, hoje com a tecnologia muito avançada, o terrorismo nos três poderes tem centenas de vídeos, e até os primeiros a entrarem já filmaram pessoas que já estavam lá. Está bastante estranho tudo isso, também aquela arruaça feita dos incêndios em ônibus ninguém fala mais nada, será que os culpados serão punidos.

A política não é mesmo para amadores, o povo brasileiro está assustado pelo que começa a aparecer, algumas leis que só vai prejudicar a quem eles interessavam proteger, essa lei que foi sancionada pelo presidente Lula sobre o negro, muitos empresários inclusive empresário negros disseram que não irão mais contratar negros, pois qualquer um deslize, ou mal-entendido o patrão poderá ser preso.

Já tem depredadores que estão dizendo que não vai para a cadeia sozinho, há vídeos de pessoas gravados de dentro do STF dizendo ordem dada é ordem executada, em Brasília a temperatura nunca esteve tão quente como agora, o nó maior estão nas Forças Armadas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que o documento que policiais federais apreenderam na casa do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal (DF), Anderson Torres, é um indício fundamental de que o ataque antidemocrático aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário registrado no último domingo (8) não foi um “fato isolado”.

“O documento configura um elemento fundamental para a compreensão de causas e efeitos”, declarou Dino a jornalistas, nesta sexta-feira (13). “Ele indica a relação entre eventos inaugurados no dia 30 de outubro, dia do segundo turno, e o último dia 8, demonstrando que houve um engendramento, um planejamento”, acrescentou o ministro, pontuando que cabe ao ex-secretário distrital, Anderson Torres, explicar quem produziu a minuta de decreto apreendida em sua casa.

Ontem, tão logo o teor do documento encontrado em sua casa se tornou público, Anderson Torres usou sua conta pessoal no Witter para se defender. Segundo ele, o conteúdo foi “vazado fora do contexto”.

Desde que o presidente Lula foi eleito em segundo turno, no final de outubro, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro demonstram inconformismo com o resultado do pleito e pedem uma explicação plausível que até agora ninguém disse nada, se fosse uma partida de futebol estaria tudo resolvido, pois no futebol agora tem o Var.

O que o mundo todo comenta que o Brasil teve a maior manifestação do mundo, queira Deus que as autoridades encontrem meios para pacificar o povo e as Forças Armadas.

Até os carros de bois têm o freio para evitar que o carro vai para o abismo

Vídeo de Rogério Corrêa.