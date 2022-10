O roubador de queijo e o sistema

Parmigiano Reggiano, conhecido no Brasil como parmesão, é mais roubado do que barras de ouro. Devido ao valor, é o queijo mais imitado do mundo.

Mas preste atenção nesta história, da tarde de domingo de outubro conseguimos perceber como os ratos roubam o queijo, a imagem, as observações colocaram todos em vigília para descobrir como o rato roubava o queijo.

É uma audaciosa máfia, um crime que vem se repetindo ao longo do tempo, o roubo de queijo, só que desta vez o queijo foi grande demais e o rato não pode levar todo o queijo na primeira viagem, exatamente por ser maior que o rato imaginava, sendo assim ele levou apenas a metade do queijo.

Com isso, agora todos sabem como o queijo é roubado, e ficará muito difícil o rato levar a outra metade.