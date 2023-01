O RUFAR DOS TAMBORES, O DESCONTENTAMENTO DO POVO E DA TROPA

Brasília está fervendo e povo se mobilizando para obter a sua liberdade

Por Devair G. Oliveira

A cúpula do Executivo, Legislativo, Judiciário e das Forças Armadas, estão tão afastados do povo que suas atitudes demonstram que eles pensam que os brasileiros são totalmente desprovidos de conhecimentos das leis e de sua força, grande engano. Como sabemos que o governo e a justiça farão de tudo para manter o poder, jogando tudo que tiverem ao seu alcance para colocar o povo recuado, sem liberdade e sem direito de expressão, como o ministro da Justiça Flávio Dino ameaça trazer policiais de outros países para cumprimento de ordens judiciais no Brasil.

A maioria dos parlamentares, dos generais, ainda pensam que a comunicação é monopólio da Globo, jornais, revistas, emissoras de rádios e demais Tvs, mas enganam o povo tem seus próprios métodos de comunicar através das redes sociais, e mesmo que tirem o povo se reinventarão, mas a grande mídia, essa será esquecida para sempre e aos poucos irão desaparecer e surgirá outros meios como a Revista Oeste que não se dobrará ao sistema.

Dia 7 está programado uma grande concentração de brasileiros descontentes com atual situação do país que todos sabem, alguns generais traíram o povo e as FFAA foi maculada e se confirmar o que estão dizendo a massa humana será grande e nenhum paço será dado atrás, e a convulsão fará com que o governo aciona as forças policiais e aí ninguém sabe o que irá ocorrer, pois os policiais verá do outro lado irmãos patriotas, crianças, idosos e familiares e diante do caos vão precisar das Forças Armadas, elas com certeza ficarão do lado do povo, segundo a constituição brasileira o poder emana do povo e nestas altura, caminhoneiros de todo o Brasil estarão atuando na greve para parar todo o país.

Os brasileiros assistiram em vários países este mesmo filme que agora desenrolam em nosso país, e os resultados de Venezuela e Argentina são exemplos claro para quem não deseja perder suas atividades e sua liberdade, é o que vemos nesta análise da atual conjuntura político-econômica brasileira.



Na época do Império Romano os exércitos eram temidos principalmente pela maneira que anunciavam sua aproximação aos Campos de Batalha, a Arte da Guerra desenvolvida por esses povos antigos determinava o tempo de combate e revelava um conhecimento acumulado de anos de confrontos algumas dessas técnicas eram tão boas que são usadas até o dia de hoje como por exemplo o Rufar dos Tambores em muitas batalhas os romanos batiam tambores enquanto marchavam em direção as tropas inimigas tanto de dia, a noite ou de madrugada aquele som cadenciado marcava o ritmo da Marcha dos Soldados assim como os enchia de adrenalina e vontade de explosão motivação para lutar contra os opositores, já no outro lado causava terror nos adversários que ao ouvirem o som uma distância imaginavam os soldados chegando extremamente fortes organizados e com a certeza de vitória da chamadas Colunas Armadas era simplesmente horrível segundo os historiadores e mexia com aspecto psíquico emocional de quem estava na Linha de Frente esperando apenas pela hora do ataque muitos batiam em retirada enquanto outros morriam de infarto ali mesmo na espera de tanto medo apenas por ouvir as batidas cadenciadas como vão conhecer com clareza o potencial de estrago que o oponente pode ter deixa em estado de alerta qualquer força opositora e tira o sono dos seus comandantes a situação em que estamos vivendo hoje nos faz lembrar uma guerra de tambores de um lado o povo insatisfeito com o tratamento que tem recebido e que procura se organizar a cada dia, de outro uma força de esquerda que assumiu o comando do país mas que não está sabendo lidar com a pressão que aumenta também a cada momento que o brasileiro é um povo historicamente pacífico isso não resta dúvidas mas um gatinho doméstico também parece ser e o que será que acontece quando o gatinho é acuado na parede e se sente ameaçado quem ameaça com toda a certeza pode sair arranhado ou até mesmo bem ferido.