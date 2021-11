O VERDADEIRO SIMBOLISMO DA BANDEIRA DO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A MAÇONARIA

É o Maior simbolo nacional Brasileiro, a Bandeira da Republica Federativa do Brasil, uma das bandeiras mais exuberantes, segundo muitos.

É um dever cívico de todo brasileiro conhecer o maior simbolo nacional, seu significado e sua origem.

O que é ensinado aos brasileirinhos, nas salas de aulas do país, por professores devidamente “catequizados”, é um romantismo ingênuo que é tomado por verdade indubitável, mas que não condiz com a realidade dos fatos.

Nossos queridos professores se esforçaram para nos ensinar, no nosso primeiro grau, o simbolismo da nossa Bandeira, que é passado assim:

O Verde: Simboliza as florestas brasileiras.

O Amarelo: Simboliza o ouro brasileiro.

O Azul: O azul do céu.

As Estrelas: Representam os estados da União.

Muito romântico, mas esse não é o real significado da Bandeira brasileira.

O real significado é bem mais complexo e faz referencias à corte portuguesa e suas origens.

A Bandeira brasileira nem sempre foi como é agora.

No primeiro e segundo império ela tinha em seu centro o brasão das armas portuguesa ao invés do globo azul com a faixa branca e a inscrição “Ordem e Progresso”.

Vamos agora ao real significado da nossa bandeira, que faz uma referencia a D. Pedro I, sua esposa D. Maria Leopoldina e ao positivismo de Auguste Conte.

O Verde:

O verde em nossa bandeira não faz referência às florestas, como ingenuamente se pensa.

O verde simboliza a Casa de Bragança, fundada em 1442 por D. Afonso I, da qual fazia parte D.Pedro I.

O verde faz referencia ao Brasão pessoal de Pedro I Rei de Portugal.

O Amarelo:

O Losango amarelo não tem nada haver com o ouro brasileiro.

O losango faz referencia à mulher, esposa, irmã, o amarelo foi uma homenagem a Casa de Habsburgo – Lorena na Áustria, da qual D. Maria Leopoldina fazia parte.

D. Maria Leopoldina era filha de Francisco I da Austria.

O Azul:

O Globo azul com estrelas só foi incorporado em 1889 depois da proclamação da Republica.

As estrelas simbolizam os estados e sua posição corresponde à data da proclamação da Republica.

O lema “Ordem e Progresso”, em letras verdes, foi retirado da famosa máxima positivista “O AMOR POR PRINCIPIO. A ORDEM POR BASE E O PROGRESSO POR FIM”.

Essa legenda é do famoso filosofo e matemático francês Augusto Conte, o criador do positivismo.

Ligação do D. Pedro I com a maçonaria:

D. Pedro I foi iniciado na maçonaria na nona sessão do Grande Oriente do Brasil, datada de 02 de agosto de 1822 e foi proposto pelo Grão-Mestre José Bonifácio de Andrada e Silva.

Como podem ver, a Bandeira brasileira faz referencia a uma grande loja maçom, a casa de Habsburgo e também a própria casa de Bragança, que passou a ter membros maçons com a entrada de D. Pedro I para a maçonaria em 1822.

Histórico oficial:

No dia 19 de novembro, comemora-se o Dia da Bandeira do Brasil, nos termos do disposto no Decreto Lei nº 4, de 19 de novembro de 1889.

O Decreto Lei nº 4 foi preparado por Benjamin Constant, membro do Governo Provisório da Republica dos Estados Unidos do Brazil.

Assinaram o decreto:

Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, Q. Bocayuva, Aristides da Silveira Lobo, Ruy

Barbosa, M. Ferraz de Campos Salles, Benjamim Constant Botelho de Magalhães e Eduardo Wandenkolk.

No dia 22 de novembro de 1889, o Jornal do Recife assim publicava sobre o decreto da Bandeira Nacional:

“O Governo provisório dos Estados-Unidos do Brasil: considerando que as côres da

nossa antiga bandeira recordam as lutas e vitorias do Exército e da Armada na defesa

da pátria;

Considerando, pois, que essas cores, independentemente da forma do governo,

simbolizam a perpetuidade e integridade da Pátria entre as outras nações”.

Decreta:

Art. 1.º A bandeira adotada pela Republica mantem a tradição das antigas cores nacionais – verde e amarela – do seguinte modo: um losango amarelo em campo verde, tendo no meio a esfera celeste azul, atravessada por uma zona branca, em

sentido obliquo e descendente da esquerda para a direita, com a legenda – Ordem e Progresso – e ponteada por vinte e uma estrelas, entre as quais as da constelação do

Cruzeiro, dispostas da sua situação astronômica, quanto à distância e o tamanho

relativos, representando os vinte Estados da República e o Município Neutro; tudo

segundo o modelo debuxado no anexo n.

Art. 2º As armas nacionais serão as que se figuram na estampa anexa n. 2.

Art. 3º Para os selos e sinetes da República, servirá de símbolo a esfera celeste, qual

se debuxa no centro da bandeira, tendo em volta as palavras – República dos Estados

Unidos do Brasil.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário.

A celebração marca a data em que a bandeira foi instituída, em 1889, ou seja, apenas 4 dias após a Proclamação da República.

Nesta data ocorrem, no Brasil, diversos eventos e comemorações cívicas nas escolas, órgãos governamentais, clubes e outros locais públicos.

É o momento de lembrarmos e homenagearmos o símbolo que representa nossa pátria.

Essas comemorações ocorrem, geralmente, acompanhadas do

Hino à Bandeira, o qual ressalta a beleza e explica o significado da bandeira nacional.

Desenhada pelo pintor Décio Vilares e projetada por Raimundo Teixeira Mendes e

por Miguel Lemos, assessorado pelo astrônomo Manuel Pereira Reis, a bandeira nacional, tal como a conhecemos atualmente, é uma adaptação da antiga bandeira do império brasileiro, que havia sido desenhada pelo pintor francês Jean Baptiste Debret.

O escudo imperial português foi substituído pelo círculo azul com estrelas brancas, onde se encontra a divisa positivista “Ordem e Progresso”.

Inicialmente, no centro dessa esfera, estava representado o céu do Rio de Janeiro com

a constelação do Cruzeiro do Sul, exatamente como foi vista no dia 15 de novembro de 1889.

Entretanto, em 1992, uma lei modificou as estrelas da bandeira,

determinando que todos os estados brasileiros e o Distrito Federal fossem igualmente

representados na bandeira nacional.

A versão atual da bandeira nacional brasileira com 27 estrelas entrou em vigor em 11 de maio de 1992, com a inclusão de mais quatro estrelas (antes eram 23 estrelas)

representando o Amapá, Tocantins, Roraima e Rondônia.

Esse é o verdadeiro simbolismo da Bandeira do Brasil 🇧🇷.

(Revisão Bibliográfica da Internet por Sidnei Godinho)