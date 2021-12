O VIRUS NO COMANDO DO MUNDO! Muito você sabe e não considero issumpecado

O ano de 2021 está chegando a seu final com muito a ser comentado! Desnecessário dizer que foi um ano complicado sobre vários aspectos, de todos conhecidos, mas o que chama especial a atenção são as muitas particularidades, que não estão à vista aos olhos da maioria da população, mas infernizam a vida de todos, senão vejamos: O mundo é atacado, regularmente por muitos vírus, qualquer um deles, ou seja é um ser adimensional (não tem tamanho mensurável, definido não pode ser visto, tocado) eis aí a dificuldade em destruí-lo, para evitar os males que ele faz a nossa saúde.

Desde muito cedo, se começou a procurar uma forma de barrar os efeitos destrutivos das ações do vírus conhecido, popularmente como sendo o Coronavirus-19. O curioso é que esse malfeitor não perdoava ninguém, de Presidentes de países a médicos de qualquer especialidade.

Muito rapidamente, somas astronômicas de dinheiro começaram a ser deslocadas para se tentar aplacar o desespero a que todos foram submetidos. Hospitais forma criados, de forma imediata e todos os recursos foram providenciados a fim de que vidas fossem salvas, mas a estrutura das casas hospitalares apresentava uma precariedade colossal a fim de que os objetivos fossem atendidos.

Entretanto o vírus, parece que cada vez ganhava mais força, se fortalece ainda mais levando a sua força destrutiva a se multiplicar,

Curiosamente hoje, vemos o mundo completamente submisso às variações que ele toma para escapar ao controle da tecnologia da ciência doméstica!

Vivemos, aqui no país, uma situação desesperadora, que levou a investimentos bilionário para atender as mais distantes regiões do pais onde o vírus parece ter chegado de helicóptero enquanto os humanos dependiam de transportes convencionais!

Foi edificada uma Comissão Parlamentar de Inquéritos para se tentar descobrir o porquê de tantos óbitos ocorridos e se chegou a conclusão que muito dos recursos aprovisionados, foram desviados para outras circunstancias que nada tinham a ver com aquele momento trágico e funesto que o país viveu durante meses!

Hoje felizmente a situação do Brasil, nesse contexto, é abençoada, temos milhões de pessoas vacinadas, protegidas contra esse monstro que dilacera empregos, famílias, dentro da mais absoluta indiferença!

Hoje o mundo vive aterrorizado com as faltas de perspectivas que esse monstro invisível tem nos proporcionado.