OAB Manhuaçu realiza solenidade de posse da diretoria e conselho

Os diretores da 54ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (Manhuaçu) tomaram posse para a gestão do triênio 2022-2024, nesta terça-feira (29/03). A cerimônia realizada no anfiteatro da Câmara Municipal foi conduzida pelo tesoureiro adjunto da OAB Minas, Marco Antônio Oliveira Freitas, representando o presidente da Seccional Mineira. O evento também marcou a posse das comissões temáticas da subseção.

No primeiro momento, Marco Antônio Freitas empossou o presidente Glauber Carvalho Vidal de Lacerda e sua diretoria: Vice-Presidente – Rodrigo Valle Nogueira; Secretária-Geral – Elaine Maria Concolato; Secretária Adjunta – Simone Soares Diogo de Figueiredo; Tesoureiro – Wagner Alves Caldeira; e os Conselheiros – Lilia Patrícia da Silva; Sabrina Barbosa de Oliveira Cerqueira; Marco Antônio Narciso; José Mendes Miranda (Juca); Nely de Assis Prestes Stoessel e Arnaldo Davidson Cardoso Pereira.

A solenidade contou com a presença da Prefeita Maria Imaculada, do Presidente da Câmara Cleber Benfica, do ex-presidente José Paulo Hott, do presidente da Subseção de Abre Campo Jésus Miranda, o assessor especial da presidência, Moysés Monteiro, além das presenças do Presidente da OAB Jovem MG Paulo Henrique Oliveira e sua vice Júlia Simões Duarte Pereira.

Compromissos

O presidente da OAB Manhuaçu, Glauber Vidal, disse que a diretoria fará todo esforço e tudo o que estiver ao alcance para o fortalecimento e união da classe. “Eu agradeço aos colegas por terem me concedido a oportunidade de estar à frente da Ordem com a escolha da nossa diretoria e conselheiros. Não nos furtaremos ao combate justo e à defesa das nossas prerrogativas, inclusive queremos orientar mais sobre elas aos nossos colegas. Lançaremos campanha para combater o aviltamento de honorários. Palestras, cursos e aperfeiçoamento. Estamos mudando a maneira da gestão administrativa da nossa subseção. Estamos sendo transparentes em tudo. Lançaremos o nosso site com serviços aos advogados e advogadas da subseção”.

Glauber Vidal destacou também as obras da sala de apoio para os advogados e advogadas, a construção de uma sala para atendimentos no presídio e a implantação da sala na delegacia em acordo com a Polícia Civil. “Queremos construir nessa gestão a nossa sede, conforme compromisso do presidente Sérgio Leonardo no último encontro que tivemos”, pontuou.

Comissões

A segunda parte da cerimônia foi reservada à posse dos membros das comissões temáticas da 54ª Subseção de Manhuaçu.

Em seguida, o presidente Glauber Vidal entregou placas de reconhecimento aos advogados José Paulo Hott, Carlos Henrique Cruz e Roberto Gomes Pereira Neto.

O assessor especial da presidência, Moysés Monteiro, ressaltou as prioridades da gestão estadual da OAB e a atenção da diretoria para auxiliar em tudo o que for possível a subseção de Manhuaçu.

No mesmo tom, o tesoureiro adjunto da OAB Minas, Marco Antônio Freitas, reforçou os parabéns aos novos empossados e garantiu que a nova gestão estadual está desenvolvendo projetos transformadores para melhor atender as demandas da advocacia mineira.

OAB/Manhuaçu