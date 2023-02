Obra da ponte do bairro de Vila Cachoeirinha gera polêmica

Por Devair G. Oliveira

Nossa reportagem foi procurada pelo Sr. Sinésio Jose de Souza, que relatou que procurou a Câmara Municipal de Manhuaçu, na reunião de ontem 16/02/2023, onde com base na Lei Municipal que dá direito ao cidadão expor suas ideias, com críticas e sugestões, mas como representante legal da comunidade do bairro Vila Cachoeirinha fez a solicitação a Câmara Municipal e seu pedido foi negado, e neste caso o cidadão além de protestar com cartazes durante a sessão Plenária da Câmara Municipal de Manhuaçu procurou nossa reportagem para relatar os fatos.

“A minha preocupação e dos moradores do bairro é a maneira como a obra vem sido tocada, além de haver resíduo das últimas duas pontes anteriores que podem prejudicar a estrutura desta que já foi entregue com aparentes problemas na edificação construída, e gostaríamos de que todos estes problemas fossem discutidos e expostos de como será feito para que não haja risco para os moradores e para que a obra seja executada garantido qualidade no projeto final. Fui escolhido como representante dos moradores do bairro, eleito pelos membros da Associação dos Moradores”. Conta Sinésio.

Segundo Sinésio foi protocolado um ofício no Ministério Público de Manhuaçu solicitando que apure possíveis irregularidades na reconstrução da ponte Alcino Silvestre localizada no bairro Vila Cachoeirinha, Manhuaçu MG. “Depois de incessantes vezes em procurar os órgãos da prefeitura de Manhuaçu que os compete fiscalizar o projeto e cronograma da obra, bem como as outras licenças necessárias para que a obra fosse iniciada, depois de várias vezes procurar o órgão público e todas as áreas responsáveis, tanto agora quanto na administração passada Secretaria de Planejamento, Secretaria de Obras, Secretara de Fazenda, engenheiro Murilo fiscal da obra, segundo informações das secretárias que procuramos, empresa responsável pela construção. Nenhum destes deram qualquer resposta sempre jogando a responsabilidade de um para outro, e assim as dúvidas dos moradores continuam”. Explica Sinésio.

Sinésio José de Souza, empresário, lojista de Manhuaçu, líder da comissão do bairro Vila Cachorrinha dentro da Associação do bairro Ponte da Aldeia.

“Sou um empresário com bastante atividades, mas procuro tirar um pouco do meu tempo para fazer alguma coisa para a sociedade a qual eu faço parte, e infelizmente temos que sujeitar todas estas coisas, encontrar políticos que foram eleitos para trabalhar em prol da sociedade, secretários que são pagos para exercer suas funções, mas nem sempre os cargos são ocupados por pessoas comprometidas, é aquele negócio que todos sabem, nem sempre os cargos são ocupados por meritocracia e aí falta de tudo, água, iluminação pública, regularização dos nomes das ruas, rede de água, esgoto e saneamento básico em geral, postinho da Ponte de Aldeia que faz anos que precisa de ser construído e já temos o terreno, também temos a doação do terreno para a caixa d’água para o bairro. E o aval oficial do SAAE de que a parte deles está disponível dependendo somente da Secretaria de Obras para executar em contato a rede pluvial. Hoje a Associação da Ponte da Aldeia reúne em conjunto os bairros Vila Cachorrinha, Vila Formosa e Vila Boa Esperança ” que fica próxima ao UBA”, que tem a mesma demanda de Vila Cachorrinha”. Finaliza Sinésio.