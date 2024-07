OEA não reconhece vitória de Maduro e pede que o ditador aceite derrota nas eleições da Venezuela

Organização dos Estados Americanos diz que resultado não é confiável, diante da falta de apresentação das atas das urnas

O povo nas ruas de Caracas exigindo que o ditador Maduro renuncie. Impossível não se emocionar! 🇻🇪💛 pic.twitter.com/YtnotJlz8r — Joaquin Teixeira (@JoaquinTeixeira) July 30, 2024

O departamento de observação eleitoral da OEA (Organização dos Estados Americanos) informou nesta terça-feira (30) que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais realizadas no último domingo na Venezuela.

No relatório divulgado pelo Secretário Geral da OEA, Luis Almagro, a instituição justifica a decisão com a falta de clareza na divulgação dos resultados por parte do CNE (Conselho Nacional Eleitoral) venezuelano.

“Mais de seis horas depois do encerramento da votação, o CNE fez um único anúncio em coletiva de imprensa, indicando ter processado 80% das urnas e declarou o candidato oficial como o vencedor, sem fornecer detalhes das urnas processadas, sem publicar as tabelas, sem publicar as atas, fornecendo apenas as percentagens agregadas de votação… A CNE descreveu falsamente estes dados como ‘irreversíveis’. Os números publicados no canal oficial também revelaram erros aritméticos.”

No meio da madrugada de segunda-feira, o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo de Maduro, divulgou que, com 80% das urnas apuradas, Maduro recebeu 51,2% dos votos contra 44,2% de Edmundo González Urrutia.

O documento apresentado pela OEA foi produzido pelos observadores que acompanharam as eleições no domingo. Em comunicado divulgado para a imprensa, a organização fala em “aberrantes manipulações”.

“Ao longo de todo este processo eleitoral assistimos à aplicação por parte do regime venezuelano do seu esquema repressivo complementado por ações destinadas a distorcer completamente o resultado eleitoral, colocando esse resultado à disposição das mais aberrantes manipulações. Continua até hoje.”

Na noite de ontem, María Corina Machado, que teve a candidatura à presidência impedida pelo regime de Maduro, informou que a oposição teve acesso a 73% das atas das urnas e os resultados indicavam a vitória de Edmundo Gonzáles.

Esses números são citados na nota divulgada pela OEA. “Tendo em vista que o comando da campanha da oposição já apresentou a ata pela qual teria vencido as eleições e o Madurismo, incluindo a CNE, ainda não conseguiu apresentar a ata pela qual teria vencido… Neste contexto, é imperativo conhecer a aceitação por parte de Maduro dos recordes da oposição e, consequentemente, aceitar a sua derrota eleitoral e abrir o caminho para o regresso à democracia na Venezuela.”

Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai não reconheceram o resultado e pediram uma reunião com a OEA.

É esperado para hoje uma declaração em conjunta de Brasil, México e Colômbia pedindo que o CNE divulgue as atas eleitorais. Os três países não reconheceram ainda a vitória de Maduro.