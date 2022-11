‘OESTE SEM FILTRO’ REÚNE AUGUSTO NUNES, ANA PAULA E GUILHERME FIUZA’

Com estreia marcada para 23 de novembro, o programa será transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 17h45 às 19h30

Augusto Nunes, Ana Paula Henkel e Guilherme Fiuza voltarão ao vídeo, agora em Oeste. O trio, que participou por mais de dois anos do programa Os Pingos nos Is, estará reunido no Oeste Sem Filtro, a partir de 23 de novembro.

Transmitido ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 17h45 às 19h30, o programa comentará os principais assuntos do dia. Embora política e economia sejam os carros-chefe, não faltará espaço para esporte, educação, saúde, cultura e temas internacionais.

Com apresentação de Paula Leal, editora do site de Oeste, a novidade contará com a participação de convidados especiais. “É uma honra apresentar um programa com as opiniões do melhor trio de comentaristas do Brasil”, diz Paula.

“Os espectadores podem esperar comentários feitos com total liberdade, sem nenhuma espécie de censura”, afirma Nunes. “Essa foi uma das características dos Pingos nos Is e será a nossa marca.”

Nunes e Fiúza foram desligados da JP News no dia seguinte à derrota de Jair Bolsonaro. Ana Paula pediu demissão dias depois. Sujeita a multas impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral, a emissora havia proibido seus comentaristas de qualificarem Lula, por exemplo, de “ladrão”, “ex-presidiário” e “ex-condenado”.

“A imprensa virou uma grande praça de pedágio”, observa Fiuza. “Paga pedágio para cartilhas, checadores, lobby das big techs e ultimamente até para censura judicial mal disfarçada. O público cansou de receber informação filtrada dessa forma traiçoeira. Por isso, será um prazer fazer parte do programa Oeste Sem Filtro. Meia liberdade não serve.”

Oeste Sem Filtro pretende transformar-se no embrião de um canal de notícias orientado pelos mesmos valores que há dois anos balizam a trajetória da revista e do site: a defesa incondicional do liberalismo econômico, da democracia, do capitalismo e da liberdade de expressão.

“Costumo qualificar nossa plateia de maravilhosa também porque ela entende a diferença que separa democratas genuínos, que nós somos, de gente que agride a Constituição quase diariamente em nome da defesa do Estado de Direito”, afirma Ana Paula.

Como afirma o pacto de Oeste com seus leitores, redigido por J.R. Guzzo, “estamos convencidos de que o Estado deve interferir o mínimo possível nas atividades lícitas do cidadão. Estamos convencidos, igualmente, de que todo homem tem direito a um conjunto de liberdades naturais, não negociáveis e evidentes por si mesmas — as liberdades de expressão, de posição política, de religião, de voto, de ir e vir, de empreender e de conservar o fruto do seu trabalho”.

Hoje, três atrações são veiculadas semanalmente no canal de Oeste no YouTube, sempre às 20h30. Às terças-feiras, Branca Nunes e Paula Leal apresentam As Liberais, programa que entrevista mulheres de destaque no cenário nacional. Às quartas-feiras, Dagomir Marquezi comanda o OesteCast, o podcast de Oeste. Às quintas-feiras, Silvio, Navarro lidera o Estúdio Oeste, durante o qual convidados participam de debates sobre os assuntos mais relevantes da semana.