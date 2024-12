Oficial médica da Marinha é baleada no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio

Militar foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico; unidade é cercada por complexo de favelas

A médica oficial da Marinha Gisele Mendes de Souza e Mello foi baleada na cabeça, na manhã desta terça-feira, quando estava no Hospital Naval Marcílio Dias, no Lins de Vasconcelos, na Zona Norte do Rio. A capitão de Mar e Guerra estava participando de um evento no auditório da Escola de Saúde da Marinha da unidade quando foi atingida. O hospital fica no meio do complexo de favelas do Lins. No momento em que a militar foi atingida, ocorria uma operação policial na região.

A informação é de que ela ocupava posição de chefia e trabalhava na área de geriatria. A oficial foi socorrida por colegas e levada para o centro cirúrgico. O quadro de saúde é grave.

Por ter acontecido no interior de uma unidade militar, o caso deve ser apurado pela Marinha do Brasil. Uma equipe da perícia da Polícia Civil foi deslocada para o hospital e está à disposição para auxiliar os militares. Peritos da Marinha também estariam realizando exames no local.

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que a UPP Lins realizou, na manhã desta terça-feira, uma operação nas comunidades do Complexo do Lins.

Os policiais foram atacados por criminosos na Comunidade do Gambá. Posteriormente, o comando da unidade recebeu informações sobre uma vítima ferida dentro do Hospital Marcílio Dias. O policiamento segue reforçado no local.