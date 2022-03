Oficina do Fique Vivo leva descontração e novas experiências para adolescentes do bairro Santana

Com o objetivo de prevenir e diminuir a vulnerabilidade social de adolescentes e jovens, o Projeto Fique Vivo iniciou as suas atividades de acolhimento e interação no bairro Santana, no último sábado (26/03). Um dessas atividades levou descontração e abriu os horizontes dos adolescentes participantes para novas possibilidades e experiências. O vice-prefeito Nailton Heringer, o presidente do CONSEP Anízio Gonçalves de Souza e o comissário de menores Flávio Lacerda prestigiaram a atividade.

O professor Fabrício Santos, Diretor Municipal de Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura e Turismo de Manhuaçu falou sobre “Educação Patrimonial” e trabalhou o Workshop de Graffiti/Lettering, com mensagens positivas e motivacionais visando trabalhar os talentos e a autoestima dos adolescentes do projeto.

“O objetivo foi mostrar para eles que mesmo que às vezes estão em situação de vulnerabilidade social, mesmo não tendo ajuda para o desenvolvimento de seus talentos, nós tivemos ali a oportunidade para eles também desenvolverem isso. Às vezes isso tem sido uma barreira para eles realizarem os seus sonhos, até tirado a motivação deles, então contei um pouquinho da minha história também. Depois comecei a trabalhar a mudança de humor, muitos chegaram assim abatidos, triste, sem motivação e no desenrolar do workshop fomos trabalhando exatamente isso, o sorriso, a alegria. Achei isso muito interessante, porque eles começaram desmotivados e ao final nem queriam terminar a oficina, eles gostaram tanto de fazer atividade que nem vi o tempo passar. Foi muito gratificante trabalhar isso com eles”, conta Fabrício.

O pastor Rodrigo Teixeira, da Igreja Batista Fé em Cristo, local onde foi realizada a atividade, destacou a importância de apresentar aos adolescentes outra realidade. “Foi muito bacana, muito importante para os nossos adolescentes que participam do projeto aqui no bairro Santana, o Fé sem Cristo Social. Aonde eles tiveram contato com a arte mas também tiveram contato com testemunho de vida do Fabrício. Eles poderão desenvolver através do desenho, colocar a criatividade para funcionar, sair um pouco do mundo da internet e se relacionar, conhecer outras pessoas. Eles vão participando e entendendo que há um outro mundo além da internet, também além daquilo que os nossos olhos às vezes vê aqui no bairro, que é a droga ou até mesmo tráfico. Também são importantes porque leva a conscientização dos participantes, a estudarem, a levar a sério, a se dedicarem, a sonhar com uma profissão”.

Mais atividades

Neste próximo final de semana haverá mais atividades do Fique Vivo no bairro Santana e ao longo do mês de abril as atividades e o Projeto chegarão ao bairro São Francisco de Assis.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu