Olhe que texto redondo, vale a pena refletir

Olha que texto redondo...

Como fugir dessa armadilha???

– Professor, o que é mais importante, o povo ou a constituição?

– Ora, o povo! A constituição é apenas a materialização da sua vontade.

– E quem escreve a constituição?

– Os representantes do povo.

– E quem cuida da constituição?

– A mais alta corte do Judiciário.

– E o povo pode mudar a constituição?

– Só por meio dos seus representantes.

– E se esses representantes não quiserem mudar?

– Aí não pode mudar.

– A mais alta corte pode mudar a constituição?

– Não, só podem cumprir a constituição.

– E cumprem?

– Não.

– E o que fazer?

– Bem, aí os representantes podem tirar os ministros da mais alta corte dos seus cargos.

– E tiram?

– Também não.

– Mas o que fazer já que os representantes não tiram?

– Aí você tira os representantes nas eleições.

– Todos os representantes podem ser tirados?

– Na verdade não. Pois dos 513 congressistas apenas 27 chegaram lá pelo voto.

– Como assim?

– Por causa das leis eleitorais como coligação partidária, proporcionalidade, etc.

– E quem fez essas leis?

– Eles mesmos, para não dependerem das eleições.

– E por que não querem depender das eleições?

– Porque são quase todos bandidos e ninguém votaria neles.

– E como fazem para entrar?

– Pagam para alguém famoso concorrer. Esse famoso consegue muitos votos e eles são automaticamente puxados e “eleitos” de mentirinha.

– Mas aí eles não irão trabalhar pelo país, apenas para eles mesmos.

– Essa é a ideia.

– E quem determina os seus salários?

– Eles mesmos.

– Quem determina seus aumentos de salários?

– Também eles.

– Sério? O que mais eles determinam, quais outras vantagens têm?

– Ah, bilhões do fundo eleitoral, bilhões do TSE, bilhões em verbas de gabinete, emendas parlamentares, comissões, benefícios, venda de tempo de propaganda a outros partidos, lobby, propinas, desvios, porcentagens em contratos bilionários, casas, carros, luxos, bebidas, médicos, dentistas, massagistas, etc.

– Bem, já que não posso tirá-los, posso ao menos reclamar na mais alta corte do Judiciário?

– Pode, mas não adianta. Porque além de não fazerem as leis, essa corte vive num luxo ainda maior que o dos falsos representantes. E esta corte precisa deles para garantir seus luxos, todos os seus infinitos privilégios e altos salários. Em troca a corte protege estes falsos representantes jamais julgando seus inúmeros crimes. Além disso, estes ministros são sabatinados e aprovados por estes representantes corruptos que por sua vez só aprovam ministros igualmente corruptos que aceitem “trocar favores”.

– E o executivo pode tirar estes representantes?

– Não. Mas o executivo pode ser tirado por eles.

– E o executivo pode tirar esses ministros da alta corte?

– Também não, mas pode ser incriminado por eles.

– Bem, se os representantes do povo não representam o povo, a mais alta corte é sua cúmplice e o executivo pode se tornar refém de ambos, podendo até mesmo nem conseguir governar, o que dá para fazer?

– Nada. Não há o que fazer.

– Como assim, deve existir algo que possa ser feito!

– Não. É só se conformar, obedecer às leis, dar 6 meses do que você ganha para pagar todo o luxo desses vagabundos e ficar quieto.

– Ficar quieto?

– Sim, para não ser preso.

– Mas isso não é justo! Toda a população sofre horrores há décadas porque foi completamente escravizada por milhões desses bandidos que vivem no luxo, trabalham muito pouco e pretendem ser eternamente sustentados pelo sangue e suor da população!

– É exatamente isso. Você pegou a ideia. E não há nada que se possa fazer.

– E a única opção seria o que, o comunismo?

– Vejo que você ainda não entendeu direito. Isso é o comunismo. A única diferença é que em países pequenos e com poucas riquezas naturais toda a população se torna rapidamente miserável. Mas como o Brasil é um dos países mais ricos do mundo nas mais diversas formas de recursos naturais as pessoas acreditam que não somos um país comunista. Mas somos.

– E aqueles que se dizem comunistas, são o que?

– Alguns são meros fantoches estúpidos e inconscientes, outros são cúmplices corruptos dos parasitas.

– Mmmmm!

– A ideia era dar a impressão para a população que eram dois grupos, para fingir uma disputa, entende?

– Claro.

– Um grupo fingia ser de direita e o outro de esquerda. Mas na verdade ambos eram ladrões e cúmplices na implantação do comunismo no país. E a velha concepção de que o poder é como um violino..

– Violino?

– Sim, segura com a esquerda e toca com a direita.

– Ahh! Igual a nossa mídia! Os patrões sempre “de direita”, mas sempre contratando apenas jornalistas “de esquerda”.

– Exatamente!

– Meu Deus, mas que inferno! É um verdadeiro pesadelo viver num país assim. Tem certeza de que não existe nenhuma outra saída!

“EXISTE, MAS VOCÊ APOIARIA?”

— Maurício Erthal

