Onde está a verdade Ucrânia e Rússia

Por Devair G. Oliveira

É uma situação polêmica, mas precisamos escrever algo sobre fatos da guerra e sabemos que em uma guerra as narrativas, as propagandas e as mentiras prevalecem, como não me baseio em notícias das principais mídias do Brasil e do mundo, eles servem como parâmetro, pois sabemos que a maioria da mídia do mundo está comprometida com o sistema, para quem acompanhou as eleições nos Estados Unidos sabe muito bem quem é o Joe Biden, existem muitas irregularidades em sua vida, corrupções dele e do filho, mas cadê que a mídia mostrou, e o mesmo que acontece aqui no Brasil se você é do bem e deseja progresso para o Brasil sabe que não dá para acreditar na mídia e na maioria do STF, os valores dados aos corruptos e criminosos nos diz exatamente em que campo eles estão.

Algum tempo os acontecimentos eram logo tachados como teoria da conspiração, hoje é uma realidade, foi assim na Venezuela e na Argentina, e os brasileiros tem a oportunidade para não seguir o mesmo caminho destes países, se quiserem ter liberdade devemos saber escolher o lado correto, pois hoje o sistema não esconde mais seus objetivos, isso ficou bem claro com a pandemia de covid-19 e com a guerra na Ucrânia.

O sistema que chamo aqui de Polvo, tem sustentáculos em todos os países, e aqui no Brasil não é diferente o Polvo trabalhou duro durante os momentos piores da pandemia para quebrar o Brasil, no famoso fica em casa a economia a gente vê depois, e aí todos sabem o trabalho eficaz do presidente Bolsonaro para não deixar quebrar o país. Acredito que Deus levantou homens em várias partes do mundo para derrotar o sistema dominante do mundo, e como Deus escreve certo por linhas tortas, permitiu que nos Estados Unidos Donald Trump, mesmo denunciando as irregularidades das eleições foi retirado do poder, tudo isso para que todos os sustentáculos do Polvo fosse descoberto e a vitória da Nova Nova, não está distante, pois Donald Trump, Wladimir Putin e Jair Bolsonaro são homens que estão contra esse pessoal que querem dominar o mundo, muitas coisas boas, estão por vir, penso que este ano a Câmara e o Senado dos Estados Unidos serão renovadas com maioria comprometida com a Nova Nova. O bem vencerá o mal, no Brasil Bolsonaro será reeleito no primeiro turno, acompanhado de uma ótima bancada no Senado, na Câmara e bons governadores.

Na Ucrânia já descobriram dezenas de laboratórios que segundo informações eram financiados por lideranças americanas e seus oligarcas para servir ao Polvo. Acredito em uma nova reorganização dos países capitaneado pelo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com essa nova situação da Rússia, poderão encontrar uma maneira de fortalecer o Bloco admitindo novos parceiros, se alguns países da Europa com mudanças de governantes.