Os brasileiros e as mulheres da aldeia

Soldados entraram numa aldeia e violaram todas as mulheres, exceto uma que resistiu ao soldado, ela o matou e o decaptou! Depois que os soldados completaram a missão e voltaram para o quartel, então todas as mulheres saíram de suas casas, pegando suas roupas rasgadas chorando, menos uma! Ela saiu de casa e veio com a cabeça do soldado nas mãos, seu olhar estava cheio de raiva mas também de orgulho e disse: Pensastes que eu deixaria que ele me violentasse, sem o matar, ou me matar? As mulheres da aldeia olharam umas para as outras e decidiram que ela deveria ser morta, para que ela não ficasse orgulhosa da sua honra e para que os seus maridos não lhes perguntassem, quando voltassem do trabalho, por que é que não resistiram como ela! Ela foi atacada e morta. (Mataram a honra, para viver a vergonha). Assim está a sociedade brasileira, sendo estuprada pelos corrompidos, e aqueles que se levantam para lutar contra a injustiça, estão sendo rapidamente silenciados! Autor desconhecido, para não ser morto