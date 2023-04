“A última ceia retrata o momento em que jesus compartilhou sua última refeição com seus apóstolos antes de sua crucificação. A cena se passa em uma sala mal iluminada, com Jesus sentado ao centro da mesa cercado por seus apóstolos. A mesa está coberta com um pano branco e há uma jarra de vinho e pães sobre a mesa. Na pintura, jesus e seus apóstolos estão envolvidos em intensa conversa enquanto compartilham a última ceia juntos.”

Por Devair G. Oliveira

Os doze apóstolos de Jesus foram um grupo de homens escolhidos pelo próprio Jesus para serem seus discípulos mais próximos e para ajudá-lo a espalhar sua mensagem. Eles são frequentemente referidos como “os doze” na Bíblia e em outras fontes cristãs.

Os nomes dos doze apóstolos são: Pedro, André, Tiago (filho de Zebedeu), João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago (filho de Alfeu), Tadeu, Simão (o Zelote) e Judas Iscariotes.

Pedro era considerado o líder do grupo, e foi escolhido por Jesus para ser a “pedra” sobre a qual sua igreja seria construída. André era o irmão mais velho de Pedro e também se tornou um dos primeiros discípulos de Jesus. Tiago e João eram irmãos e eram conhecidos como “filhos do trovão”. Filipe era de Betsaida, a mesma cidade de Pedro e André, e é conhecido por ter trazido Natanael para conhecer Jesus. Bartolomeu é frequentemente identificado como o mesmo que Natanael. Mateus era um coletor de impostos antes de se tornar um discípulo, e escreveu o Evangelho de Mateus. Tomé ficou conhecido por sua dúvida em relação à ressurreição de Jesus. Tiago (filho de Alfeu) e Tadeu são mencionados pouco na Bíblia, e pouco se sabe sobre eles. Simão (o Zelote) era um defensor zeloso da lei judaica, e Judas Iscariotes traiu Jesus por trinta moedas de prata.

Os doze apóstolos eram pessoas comuns, sem nenhuma educação formal ou posição de poder na sociedade. No entanto, eles foram escolhidos por Jesus para desempenhar um papel importante em sua missão de trazer o reino de Deus à terra. Após a morte de Jesus, eles continuaram a pregar sua mensagem, e foram responsáveis por estabelecer a igreja cristã primitiva. Através de suas palavras e ações, eles deixaram um legado duradouro que ainda é sentido hoje em dia.

Os apóstolos tiveram uma experiência única ao lado de Jesus, acompanhando-o em seus ensinamentos e milagres, testemunhando sua morte e ressurreição. Apesar de não terem compreendido completamente a missão de Jesus enquanto ele estava com eles, após sua ressurreição, receberam o Espírito Santo e foram capacitados a pregar com poder e autoridade, cumprindo a grande comissão de Jesus de fazer discípulos de todas as nações.

Cada um dos apóstolos teve um papel único a desempenhar na propagação do evangelho. Pedro pregou para os judeus em Jerusalém e foi preso e torturado por sua fé, enquanto Paulo (que não fazia parte dos doze, mas se tornou um apóstolo posteriormente) foi o principal pregador para os gentios. Tiago, o irmão de Jesus, liderou a igreja em Jerusalém e escreveu a Epístola de Tiago.

A maioria dos apóstolos acabou sofrendo martírio por causa de sua fé, exceto João, que foi exilado na ilha de Patmos e escreveu o livro de Apocalipse. Acredita-se que Pedro tenha sido crucificado de cabeça para baixo em Roma, enquanto André foi crucificado em uma cruz em forma de X. Tiago (filho de Zebedeu) foi decapitado por Herodes Agripa, e Filipe foi martirizado na cidade de Hierápolis.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos apóstolos, seu testemunho e sua coragem inspiraram muitos a seguirem a Jesus. Hoje em dia, a igreja cristã continua a ser influenciada pelos ensinamentos e exemplo dos doze apóstolos.