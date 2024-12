Os gorilas são os maiores primatas viventes do mundo. Eles habitam a região central da África, sendo divididos em duas espécies, cada uma delas subdividida em outras duas. Compartilhamos 98,4% do DNA com eles, e sua força ultrapassa em até seis vezes a nossa. Os gorilas vivem em grupos, e sua estrutura social é dividida em macho dominante, machos imaturos e fêmeas com suas crias.

Infelizmente, os gorilas enfrentam ameaças de extinção, com a caça, o comércio, a destruição de hábitats e doenças contribuindo para esse cenário. Medidas urgentes de conservação são necessárias para garantir a sobrevivência desses animais e a permanência de seus papéis ecológicos.

Resumo sobre gorilas

Gorilas são primatas do gênero Gorilla. É considerado o maior primata vivente.

Possuem duas espécies subdivididas em duas subespécies cada.

Compartilham 98,4% do DNA com os seres humanos.

São majoritariamente herbívoros, mas podem se alimentar de pequenos invertebrados.

Habitam as florestas tropicais e subtropicais da África Central.

Apresentam baixa taxa reprodutiva, dificultando a recuperação de populações em declínio.

Batem no peito como uma forma de demonstrar força.

Vivem em grupos. Cada grupo apresenta um único macho dominante, também conhecido como “espalda prateada’.

Estão ameaçados de extinção, e entre os principais motivos que contribuem para o declínio no número de indivíduos encontram-se a caça, destruição de hábitats e doenças.

Características do gorila

Os gorilas são mamíferos primatas do gênero Gorilla, e sua classificação biológica é a seguinte:

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Mammalia

Ordem: Primates

Família: Hominidae

Subfamília: Homininae

Tribo: Gorillini

Gênero: Gorilla

Eles compartilham aproximadamente 98,4% do DNA com os seres humanos, tornando-os parentes próximos, juntamente com chipanzés e bonobos. Inclusive, encontram-se na mesma subfamília dos seres humanos: Homininae.

Os gorilas são os maiores primatas existentes. Os machos são maiores que as fêmeas, medindo de 1,7 a 1,8 metros de altura e pesando de 135 a 180 quilos. Os machos dominantes ou “espalda prateada” podem ultrapassar essas medidas. As fêmeas, por sua vez, têm cerca de 1,5 metros e pesam entre 68 e 110 quilos. Os gorilas possuem expectativa de vida entre 30 e 50 anos.

Geralmente, os gorilas locomovem-se de quatro, usando as extremidades anteriores para caminhar e escalar. Sua envergadura de braços é muito maior do que sua altura, chegando a 2,6 metros. A área do estômago é maior do que a do peito, devido ao longo trato digestivo necessário para digerir sua comida fibrosa. As rugas únicas em torno do nariz permitem a identificação individual.

Os gorilas preparam um “ninho” ou cama para dormir todas as tardes, em ramos ou no chão. O macho dominante geralmente dorme no nível do solo. Considerados altamente inteligentes, alguns gorilas em cativeiro aprenderam linguagem gestual.

Tipos de gorila

Há duas espécies de gorila. Cada espécie possui duas subespécies. Os respectivos nomes populares e científicos de cada uma são:

Espécie: Gorila-do-ocidente (Gorilla gorilla) Subespécies: Gorila-ocidental-das-terras-baixas (Gorilla gorilla gorilla) e Gorila-do-rio-cross (Gorilla gorilla diehli)

Gorila-do-ocidente (Gorilla gorilla) Espécie: Gorila-do-oriente (Gorilla beringei) Subespécies: Gorila-das-montanhas (Gorilla beringei beringei) e Gorila-de-grauer (Gorilla beringei graueri)

Gorila-do-oriente (Gorilla beringei)

Devido às poucas diferenças entre as espécies, por muito tempo acreditou-se que eram apenas uma. As principais distinções entre os tipos de gorilas são: o som da vocalização ao se comunicar com o grupo, o tamanho e morfologia do nariz e o tamanho corporal (o gorila-do-oriente é um pouco maior do que o gorila-do-ocidente).

Habitat dos gorilas

Os gorilas habitam áreas tropicais e subtropicais da África Central. As duas espécies estão separadas pelo rio Congo por uma distância de aproximadamente 750 quilômetros. O gorila-do-ocidente vive na região Oeste do continente, enquanto o gorila-do-oriente reside no Leste do continente africano. Essa ampla distribuição geográfica contribui para que eles ocupem hábitats diversos.

Alimentação dos gorilas

Os gorilas baseiam sua alimentação em plantas.

Os gorilas são animais predominantemente herbívoros, o que significa que sua alimentação é baseada principalmente em plantas. Eles dedicam quase metade do dia à busca de talos, brotos de bambu, cascas de árvores e uma grande variedade de frutas para se alimentar. Além disso, também podem se alimentar de invertebrados, e algumas subespécies procuram ativamente ninhos de cupins para se alimentar de suas larvas.

Reprodução dos gorilas

A maior parte das informações atuais sobre a reprodução de gorilas provém de indivíduos em cativeiro. As fêmeas se tornam sexualmente maduras por volta dos sete ou oito anos, mas só começam a se reproduzir alguns anos depois, aproximadamente aos dez anos. Os machos amadurecem ainda mais tarde, por volta dos 11–13 anos. Após o primeiro ciclo ovulatório, passam por um período de cerca de dois anos durante o qual são incapazes de conceber um filhote.

Os gorilas podem copular a qualquer momento do ano, e as fêmeas ficam no cio entre um e dois dias por mês. Tanto a fêmea quanto o macho podem realizar o cortejo. Geralmente são os machos dominantes que detêm o direito de copular com as fêmeas.

Os filhotes vivem junto à mãe até os quatro anos de idade.

A gestação da fêmea dura aproximadamente oito meses. Cada fêmea usualmente dá à luz apenas um filhote a cada quatro a seis anos e, ao longo de sua vida, apenas três ou quatro crias. Essa baixa taxa de reprodução dificulta a recuperação das populações de gorilas após declínios, tornando-os vulneráveis às ameaças ambientais e à perda de habitat. O filhote vive junto à mãe durante os primeiros três a quatro anos de idade.

Hábitos dos gorilas

→ Por que os gorilas batem no peito?

Bater no peito é um comportamento realizado pelos machos dominantes para demonstrar força.

Os gorilas batem no peito para demonstrar força e coragem entre os seus, comunicando seu poder em caso de luta. Esse som pode ser ouvido a até um quilômetro de distância. O ato de bater no peito também é importante para as fêmeas avaliarem possíveis parceiros reprodutivos, de modo a escolher aquele que apresenta maior força.

