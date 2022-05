Os números que mais são sorteados pela Quina

A Quina tem 80 números em cada volante e é preciso marcar apenas 5 deles para concorrer aos sorteios diários da modalidade. O que quase ninguém se dá conta é que algumas destas dezenas acabam saindo muito mais vezes do que outras, sem que haja um motivo especial para que isso aconteça. Sim, é ela atuando: a sorte!

O imponderável acontece e, enquanto alguns números ficam largados, esquecidos no churrasco, outros – mais exibidos – são o centro das atenções a todo momento. Brincadeiras a parte, o fenômeno já é conhecido dos estudiosos em relação às loterias e foram tabulados por eles. Quem joga constantemente também já tinha percebido.

Enquanto 04 – 49 – 52 – 31 – 39 se destacam e toda hora são sorteados, outras dezenas, como 03 – 47 – 48 – 20 – 25 estão sumidinhos, nunca mais foram escolhidos pelos globos gigantes utilizados em todos os concursos desta loteria. O que fazer com uma informação relevante como esta? Utilizar como uma estratégia, na hora em que for marcar seus bilhetes e concorrer a um bom prêmio.

A Quina Especial de São João está chegando – vai ser sorteada no próximo dia 25 de junho – e é o momento ideal de colocar em prática esta aprendizagem. Recheie seus bilhetes com as dezenas que mais saem, assim suas chances de acertar o resultado final do sorteio vão crescer. Parece até mentira, de tão simples, mas é a mais pura verdade! É a probabilidade aplicada numa escolha aleatória.

Nada impede que você comece a testar desde já, nem precisa esperar pelas festas juninas. Na última quarta, por exemplo, o prêmio da Quina estava acumulado em pouco mais de 14 milhões de reais. Um sortudo jogador da cidade de Salvador, na Bahia, conferiu o sorteio da Quina e tirou a sorte grande. Ganhou a bolada toda sozinho e, com certeza, mudou sua vida pra sempre!

Quero jogar, quanto custa?

É tão baratinho que se você jogar o mês todinho, vai gastar somente 52 reais! É verdade! Um único bilhete simples sai por apenas 2 reais, uma quantia muito acessível a qualquer pessoa, ainda mais se pensar que a modalidade começa a pagar pequenos prêmios a quem acertar somente 2 números em diante. Quem marcou 4 dezenas corretas nesta quarta, levou 6 mil reais.

Supondo que você nunca tenha apostado na Quina e queira começar a fazer isso exatamente agora, nem precisa sair de casa. Pela internet, o apostador escolhe um site ou um aplicativo, e baixa em seu celular. Depois de instalar, é só fazer seu cadastro, colocando até seus dados bancários, se assim desejar (pra poder receber sua grana sem precisar nem ir ao banco) e já começa a brincadeira…

Depois de escolher como você vai pagar sua aposta – pix, boleto, cartão de credito – escolha a modalidade na qual quer apostar. Dá pra jogar em praticamente todas que existem no Brasil, além de algumas bem famosas de outros países. Você pode jogar em varias ao mesmo tempo, inclusive. É só ir colocando na sua cestinha de jogos.

Na Quina, pegue o volante virtual e escolha seus números. Pode colocar números extras (mais caro), pedir pra o computador escolher por você, marcar a Teimosinha (onde os mesmos números concorrem em diversos sorteios consecutivos), cada pessoa faz seu jogo do jeito que preferir.

Agora você está concorrendo e “corre o risco” de ficar milionário sem ter nenhum tipo de esforço. Basta torcer pra ter escolhido as dezenas corretas. E se não conseguir, basta tentar de novo, de novo, de novo. As melhores chances estão com quem participa de bolões e coloca números extras em seus volantes.