Pacheco e Artur Lira cruzam os braços e pode contribuir para o caos no país

Senhor Pacheco e Sr. Lira o Brasil está em perigo e depende dos senhores

Por Devair G. Oliveira

Arthur Lira diz que é defensor da harmonia entre os poderes

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG) disse hoje (16) que o Congresso Nacional não vai permitir retrocessos nos avanços democráticos conquistados no Brasil.

Por meio de publicação nas redes sociais, Pacheco declarou ainda que o diálogo entre os poderes é fundamental e defendeu a busca de consensos.

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco diz algo completamente fora da realidade, todos os brasileiros sabem que os opositores estão tentando tomar o poder, veja que 14 governadores já fizeram um documento de apoio ao STF, mas se alguns ministros descumprem a lei como está acontecendo cabe ao Senado julgar, Rodrigo Pacheco pode ser responsabilizado se o país entrar em uma turbulência, pois segundo os movimentos e as declarações de políticos, sindicalistas empresários, lideranças evangélicas e católicas já se manifestaram contra o que estão chamando de ditadura da toga.

As declarações foram dadas após o presidente Jair Bolsonaro afirmar, no sábado (14), que vai pedir ao Senado a abertura de um processo contra os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Morais e Luís Roberto Barroso, que também preside do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A medida foi anunciada nas redes sociais.

Segundo o presidente, “de há muito, Moraes e Barroso extrapolam com atos os limites constitucionais”.

Hoje mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) postou que será defensor da harmonia entre os poderes.

Penso que os presidentes do Senado e da Câmara, falam tanto em harmonia entre os poderes e não estão nem aí pela arbitrariedade dos ministros Alexandre e Barroso. 7 de setembro vem aí e o povo vão em peso para as ruas e se houver alguns descontroles de alguns radicais o Brasil poderá entrar em uma situação complicada, pois os brasileiros não aceitam que o país vire uma Venezuela.