“Padre Júlio Maria de Lombaerde e o caminho da santidade”, Por Gísila Couto

A biografia do Padre Júlio Maria De Lombaerde é contada no novo livro da escritora bondespachense Gísila Couto, “Padre Júlio Maria de Lombaerde e o caminho da santidade”, onde a autora expõe a trajetória de vida do sacerdote belga, Servo de Deus, que durante 32 anos escreveu seu ministério sacerdotal no Brasil e que conquistou sua santidade no dia a dia.

No livro, por meio de versos, a autora narra a caminhada de fé do Padre Júlio Maria De Lombaerde e suas atitudes que revelavam seu comprometimento com sua missão na terra, numa experiência de amor e devoção.

Padre Júlio Maria atendeu ao apelo de Deus e trilhou seus caminhos de acordo com as propostas do Evangelho em conexão com Jesus Cristo e cujos feitos são narrados pela autora na sua nova obra literária.

Sobre a autora:

Natural de Bom Despacho- MG, Gísila Couto é a primeira ocupante da Cadeira 18 da Academia Bom-Despachense de Letras – ABDL, tendo publicado cinco livros, sendo esse o sexto livro da autora. Bacharel em Direito e empresária, vem se dedicando também à literatura no decorrer dos anos.

O que me levou a escrever o livro foi um encantamento sobre a vida e obra do Servo de Deus Padre Júlio Maria De Lombaerde.

Em peregrinação a Manhumirim para o Jubileu do Senhor Bom Jesus pude ver de perto as obras realizadas pelo Padre Júlio Maria, dignas de reconhecimento, e saber um pouco mais sobre sua história de vida, me inspirando para escrever sua biografia em versos.

A santidade do padre Júlio Maria foi conquistada no dia a dia. Suas atitudes revelavam o seu comprometimento com sua missão na terra em conexão com Jesus Cristo e Maria Santíssima, inspirando minha devoção.

Vejo a Congregação como uma continuidade dos passos do Fundador e em missão evangelizadora de acordo com seu ideal missionário.

Contatos da autora:

Instagram: @gisilacouto