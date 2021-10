Palestra evidencia custos de produção e tendências de mercado do café e do leite

Na noite desta terça-feira, 26/10, a CRESOL Manhuaçu, em parceria com Scot Consultoria, organizou palestra especial evidenciando custos de produção e tendência de mercado para o café e do leite, com grande participação de agricultores da região e autoridades.

O encontro ocorreu no Café Park Eventos (antigo Posto Sikar), no B. Bom Jardim, e foi conduzido pela Gerente Geral da Agência CRESOL Manhuaçu, Joyce Silvestre.

Entre os presentes, o Diretor Regional do Polo FETAEMG e Vice-prefeito de Pedra Bonita, Paulo Natividade da Silva; Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Manhuaçu, Marco Antônio Domingos; Secretário M. de Agricultura, Sandro Tavares; Vereadora Eleonora do CEM, além da equipe CRESOL.

A palestra foi transmitida ao vivo do Estado do Paraná, simultaneamente para diversas cidades brasileiras, com a interatividade com os palestrantes, por meio do envio de perguntas via chat.

Entre os pontos evidenciados na palestra, esclarecimentos sobre: a situação atual do mercado, mercado futuro de commodities, análise dos fundamentos de oferta, demanda, estoques internos, exportações e preços de vendas versus custos de produção (margem do produtor).

A Gerente Geral da CRESOL Manhuaçu, Joyce Silvestre, avalia o encontro. ‘Estamos muito felizes com a repercussão do nosso encontro. Estávamos ansiosos por encontrar com os agricultores cooperados e outros que estão conhecendo nossa estrutura agora. A missão da CRESOL é fortalecer os cooperados, produtores e empreendedores, então, mais do que nunca, esta palestra vem cumprir esta proposta de trazer o desenvolvimento para o município. Em breve, no início do ano estaremos com nova agência na cidade. Serão duas em Manhuaçu. A população pode contar conosco para continuar construindo esta bonita história de trabalho e conquistas’, destacou.

(Thomaz Júnior)