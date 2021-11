Palestras do Outubro Rosa em São João do Manhuaçu

Neste mês dedicado a campanhas referentes ao Outubro Rosa, quando se pretende enfatizar a conscientização sobre a importância de fazer a prevenção do câncer de mama; a Secretaria de Saúde de São João do Manhuaçu promoveu palestras, bem como prestou informações sobre o tema aos moradores.

Foram realizadas palestras nos programas de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Vale Verde, Saúde para Todos, Mata da Siritinga e Novo Planalto e no Centro de Saúde Amado dos Santos.

O objetivo destas ações é fortalecer o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e desmistificar conceitos em relação à doença. A campanha enfatiza a importância da mulher conhecer suas mamas e ficar atenta às alterações suspeitas; informa que para mulheres de 50 a 69 anos é recomendada a realização de uma mamografia de rastreamento a cada dois anos, informa que o Sistema Único de Saúde (SUS) garante a oferta gratuita de exame de mamografia para as mulheres brasileiras em todas as faixas etárias.

De acordo com Felipe Fonseca, secretário municipal de saúde, este tipo de ação é de extrema importância. “Além da palestra sobre a prevenção e cuidados com câncer de mama, nossa equipe tem a oportunidade de sanar algumas dúvidas, além de distribuir panfletos informativos, que ajudam na multiplicação da informação. Esse tipo de ação, indo de encontro aos moradores, é de suma importância na realização do trabalho educativo e preventivo”, destaca.