Parlamento brasileiro não representa a vontade popular

Por Devair G. Oliveira

Ontem foi um dia triste para todos os brasileiros que foram as ruas aos milhões pedindo que o parlamento votasse a PEC do voto auditado, por tudo que aconteceu durante várias eleições o povo desconfia que o sistema não seja confiável e para tanto várias manifestações foram realizadas na esperança que os deputados e senadores ouvissem as vozes das ruas, mas isso não aconteceu, mesmo sendo apresentado por especialistas que o sistema é falho, inclusive dizem que nas eleições de 2014 o vencedor foi Aécio Neves, mas curiosamente numa eleição cheia de perguntas sem respostas, em 2014, a sigla do PSDB solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma auditoria nas urnas após a vitória de Dilma Rousseff, do PT, sobre o candidato do PSDB, Aécio Neves.

Contrariando a vontade da maioria do povo, o plenário da Câmara dos Deputados rejeitou, por 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 135/19, que torna obrigatório o voto impresso. Para que fosse aprovada, a PEC precisava de, no mínimo, 308 votos em dois turnos de votação. A matéria será arquivada.

Ao defender a proposta, a autora do texto, deputada Bia Kicis (PSL-DF), argumentou que o sistema atual não permite ao eleitor verificar se o voto foi corretamente computado pela urna.

“A verdade é que, quando imprimimos o voto, ainda que seja impresso pelo mesmo software, o eleitor é capaz de ver com os próprios olhos. E é nisto que ele acredita: nos seus olhos, e não num software que está cercado pelo segredo da urna. Ninguém consegue enxergar dentro do software. Então, o boletim de urna traz apenas o resultado final, a soma dos votos, mas ele não permite ao eleitor enxergar o próprio voto. Por isso essa impressão é tão importante e torna todo o sistema auditável”, afirmou a deputada.

Dizem por aí que um país grande e com muito interesse no Brasil ofereceu 5 milhões para cada deputado que votassem contra o voto impresso. Infelizmente estamos em guerra e isso ainda poderá render uma tremenda luta, o povo brasileiro não irá aceitar isso e 7 de setembro irão parar o Brasil e com certeza se as urnas não forem fraudadas o parlamento será duramente afetado com uma grande limpeza o povo deseja ser bem representado.

Dizem que as pesquisas aponta maioria de intenções de votos para Lula e eu pergunto, porque Lula não sai às ruas, de igual modo os ministros do STF também não tem coragem de sair às ruas, o comportamento da justiça eleitoral é compatível com o que se espera dos ministros do Supremo. Hoje inclusive está rodando nas redes sociais um vídeo que mostra o ministro Barroso falando que “eleição não se ganha toma”.

Muita coisa está errada no Brasil o tratamento do STF com os aliados do presidente é totalmente diferente do tratamento dispensado aos opositores de Bolsonaro e isso poderá levar o país a uma guerra civil, veja o que fizeram com o ex-presidente Lula que foi investigado e condenado a mais de 30 anos por três instancias e simplesmente pela vontade dos ministros do STF habilitou o criminoso para concorrer às eleições de 2022, isso revolta o povo brasileiro por tudo que foi provado contra seu governo com muitos prejuízos para a nação brasileira, ainda mais senadores e deputados cheios de processos que não são olhados pelo STF. Veja a CPI que vergonha