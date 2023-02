Pássaros cercam e atacam avião; piloto cai em lágrimas ao descobrir o que eles queriam

Jason era o responsável pelo avião, por isso lhe foram feitas imediatamente perguntas pela polícia. Jason não tinha nada a esconder da polícia, então ele lhes disse que era apenas um voo comum como todos os outros. Ele já tinha feito este voo quase todas as semanas sem nenhum impedimento. Até aquele dia.

Ele observou que as aves, ao entrarem no avião, estavam indo imediatamente para a sala de bagagem. Esta poderia ser na verdade a chave para descobrir o que estava acontecendo ali. A polícia fez perguntas detalhadas sobre a bagagem, mas Jason não tinha as respostas. Ele os levou até os passageiros.

Interrogando os passageiros

Todos os passageiros, embora muito abalados, responderam imediatamente a todas as perguntas da polícia sobre o que transportavam e o que estava em suas bagagens. Exceto uma pessoa, que foi logo separada das demais pela própria polícia.

Esta pessoa era muito estranho sobre o porquê de estar fazendo esta viagem. Quase todas as frases que ele proferia, ele se contradizia. A polícia realmente achou isto muito suspeito. Ele não quis responder quando lhe perguntaram sobre sua bagagem.

Fazendo uma checagem de antecedentes

Fizeram uma checagem de antecedentes sobre ele. Isto levantou ainda mais questões. Seu passaporte parecia ser falso. Isto não era nada bom. A única maneira de identificá-lo agora era através de suas impressões digitais. Quando as colocaram no banco de dados, obtiveram uma correspondência.

Este homem era um criminoso condenado que tinha acabado de ser libertado. Seus documentos foram selados pelo governo, de modo que eles não tinham ideia com o que exatamente estavam lidando. Mas todos os tipos de sinais dispararam. Eles ainda tinham que descobrir o que ele estava realmente transportando e por que as aves reagiram a isso.

As aves voltaram a se aproximar novamente

Felizmente, o avião foi finalmente retirado por completo de dentro d’água. Uma equipe especial de pesquisa chegou ao local para garantir que tudo fosse cuidadosamente revistado. Mas antes mesmo de poderem entrar no avião, eles ouviram muitos sons.

As aves haviam percebido que os navios haviam navegado e que o som estava agora à distância. Imediatamente, eles voltaram para o avião. A polícia suspeitava que eles estavam tentando entrar no departamento de bagagem. A equipe de pesquisa agora se aproximava mais dos alto-falantes.

Uma grande surpresa

Eles assustaram os pássaros e entraram no avião. Não foi fácil chegar perto da bagagem, já que o avião estava muito destruído. A porta estava emperrada, mas eles conseguiram ferramentas para quebrá-la. Imediatamente após a abertura da porta, eles ouviram algo. Fora do departamento de bagagem, eles ouviram sons. Quando se aproximavam das malas, podiam localizar com precisão de onde vinha o som.

Eles chamaram imediatamente a polícia para informar a detenção do passageiro sombrio. O nome na mala correspondia ao nome no passaporte falso que ele havia dado ao fazer o check-in. A equipe de pesquisa levou cuidadosamente as malas para fora do avião. Jason correu na direção delas e ficou pálido quando viu o que estava dentro delas.

Contrabando de aves exóticas

Ele percebeu que o homem estava contrabandeando aves exóticas. Depois de chamar mais policiais, eles obtiveram os detalhes exatos do motivo pelo qual o homem foi detido. Ele já havia sido detido antes por contrabando de animais exóticos. Quando foi solto, ele apenas voltou a praticar os mesmos crimes. Jason ficou emocionado e caiu em lágrimas ao perceber finalmente o motivo por trás do ataque das aves.

Eventualmente, o homem foi acusado e preso. Ele também foi acusado de colocar em perigo os passageiros da aeronave. As aves atacaram o avião porque podiam ouvir as aves exóticas pedindo ajuda. Jason estava no julgamento e chorou de alívio. Aquele era um dia feliz, pois os animais seriam soltos e voariam livremente, assim como ele em seu avião.