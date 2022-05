Paulo Pupin: produtor, diretor de concursos de beleza e influenciador é confirmado como participante do New Face Reality edição 2022

Paulo Henrique Pupin, mais conhecido como Paulo Pupin, fez sucesso em 2021 ao participar da primeira edição do New Face Reality que aconteceu no Paraná.

Pupin é produtor de eventos, dono de uma agência de modelos em Jaboticabal, no interior de São Paulo, é diretor do Miss e Mister Brasil, que é o único concurso oficial do país, e também é influenciador digital onde faz conteúdos bem divertidos em suas redes sociais.

Devido ao grande sucesso, o New Face Reality terá a segunda edição este ano e Paulo Pupin ja foi confirmado entre os participantes desta nova edição.

O produtor de concursos se beleza promete entrar de corpo e alma no reality, diz que surpreenderá a todos e dará seu máximo para vencer.

Vamos todos acompanhar e torcer!

Saiba mais sobre Paulo Pupin através do Instagram: https://instagram.com/agenciapaulopupin