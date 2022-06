PC do Asa Delta sofre acidente e está internado em Caratinga

Segundo algumas informações de alguns amigos do Prata, mas sem muito detalhe.

O quadro dele é estável, porém, permanece em acompanhamento, na noite de domingo para segunda-feira ele teve febre, mas já foi controlada, porém segue internado na UTI em Caratinga, em razão da fratura intensa sofrida na perna.

Os médicos estão observando constantemente a evolução do quadro clínico.

Para quem não conhece, PC ele é morador do Distrito do Prata, filho do Didi do Tavinho, esposo da Lelena Fialho e pai do Pedro Henrique, PC sempre foi apaixonado por voo de Asa Delta. Pedro Henrique seu filho em agosto de 2010 fez algumas reportagens para o Jornal das Montanhas como Repórter Mirim, na época tinha 10 anos e muito inteligente, sua mãe a Lelena trabalha na Secretaria de Educação) e o Pedro Henrique Fialho também trabalhava na prefeitura de Lajinha.

Vamos continuar orando pela recuperação do PC.