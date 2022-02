PEDRA BONITA-MG- DE VOLTA AS FILAS KILOMETRICAS PARA O ACESSO A SAÚDE

A Cidade de Pedra Bonita está regredindo ao tempo, o que a anos não acontecia a gestão 2021/2024 conseguiu fazer retornar, para inaugurar o mês de Fevereiro a Secretaria de Saúde de Pedra Bonita recebeu o dia 01 com filas kilometricas de cidadãos que necessitam de acesso a saúde para marcação de consultas.

O Caos tem sido constante e tem se alastrado com vigor, conforme informa os moradores de Pedra Bonita. A unidade básica de saúde Lindalva Ângelo de Oliveira conta com poucos médicos para atendimento ao público e de acordo com registros os mesmos que estão atendendo no centro respiratório com ênfase a pacientes positivados para o COVID-19, atendem também ao público por hora não reagentes ao vírus. Isso mostra a imensa irresponsabilidade da gestão ao colocar a população sobre risco eminente.

Os casos de COVID-19 na cidade têm aumentado de forma assustadora, conforme o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde os casos ativos já chegaram aos 473 confirmados e 31 positivados ao novo coronavirus.

Contudo alertamos a população para que em casos de falta de assistência a saúde liguem para o 136 (Disque Saúde) e registrem denúncia sobre os fatos. O Direito a Saúde é constitucionalmente garantido a todos e jamais deverá ser negado ou de alguma forma impedido.