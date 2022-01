Pedra Bonita MG: omissão do prefeito deixa moradores do Bairro Coimbra em risco

Pedra Bonita-MG, cidade localizada no interior d e Minas gerais, Zona da Mata Mineira também apresenta pessoas morando em locais que oferecem risco eminente como é o caso do Bairro Coimbra. A situação é preocupante e o que deixa os moradores mais preocupados ainda é o silencio do Poder Executivo Municipal mediante a situação de abandono.

Reconhecemos que os desafios dentro da administração pública são diversos, mas entendemos que o contribuinte não pode sair lesado pois seus impostos são pagos em dia.

Moradores do Bairro Coimbra usaram as redes sociais para reclamar e expor a situação em que se encontram, o Jornal das Montanhas recebeu diversos registros que de fato comprovam os riscos que a população em questão enfrenta.

Em 2020 o então candidato a Prefeito Sebastião da Dina e aliados usaram esta situação como uma das principais bandeiras de campanha, entre outras, como a remoção da Estação de Tratamento de Esgoto do portal da cidade para outro lugar, a não contratação de pessoas que não fossem de origem pedrabonitense, exterminar o nepotismo, economia nos cofres públicos etc.

Eleito Prefeito Municipal em 15 de Novembro de 2020, e empossado no dia 01 de janeiro de 2021, mas infelizmente o discurso não continuou o mesmo!

Com servidores desesperados diante do atraso da folha de pagamento referente ao mês 12 de 2021, nepotismo, ruas esburacadas, o bairro Coimbra em situação de risco, como podem ser visto nas imagens e se agravando com as fortes chuvas, obras abandonadas gerando prejuízos aos cofres públicos, uso indevido dos veículos de saúde sendo usados para outras finalidades e inúmeras hostilidades.

A gestão 2021/2024 “Ouvir para governar” sobre responsabilidade do Prefeito Sebastião de Oliveira (PT) demonstra completamente seu despreparo sobre administração pública, e isso vem desde sua trajetória como vereador representando o Partido dos Trabalhadores.

A Cidade de Pedra Bonita-MG está se desviando para o caminho do retrocesso, o índice de evasão de pessoas naturais do município para outras cidades e até outros países como é o caso dos EUA amentou nos últimos meses, com tudo, se faz necessário mais compromisso, eficiência e vontade política da parte do Poder Executivo para administrar a cidade.