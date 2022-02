Pedra Bonita-MG- Vereador toma atitude e executa obra em sua comunidade após omissão do Poder Executivo.

É típico do vereador legislar e fiscalizar, mas em Pedra Bonita-MG a cultura esta sendo diferente na gestão do PT.

O Vereador Demilton Almerito Serafim(PP) solicitou ao Secretário Municipal de Obras do município a realização de reparos em trechos de vias rurais na comunidade do Córrego Matipó Grande, apresentando áreas que estavam impedindo o direito de ir e vir o que é garantido pela Constituição Federal.

Em contato com o Secretário de Obras, o vereador enfatizou a necessidade dos reparos em caráter de urgência. Em áudio o Secretário respondeu que não haveria possibilidade de atender a solicitação e que se o vereador quisesse estaria liberado para executar tal obra.

Prontamente o vereador preocupado com a situação e com pensamento voltado a necessidade da comunidade projetando a necessidade de qualquer veículo passar no local para situações emergênciais (ambulância, viatura policial e etc), tomou as providências contratando um trator e um caminhão para a execução dos serviços.

O vereador pode contar com a ajuda de populares que no uso de ferramentas braçais cavaram uma vala para evacuação da água que causava transtornos impedindo o trânsito. O trator da Associação Renascer de Pedra Bonita e um caminhão disponibilizado pela Vitor Material de Construções foram utilizados no mutirão.

Embora oportunistas tentam fazer com que a imagem do prefeito, vice e secretário sejam elevadas como se tivessem tomado as providências, os mesmos se mantiveram em silêncio, recusando o uso dos recursos públicos como disponibilização de caminhões, máquinas e até mão de obra custeada pela Prefeitura para prestar assistência à ação popular.

O Projeto da esquerda tem sido um desastre na história do município de Pedra Bonita-MG.

Imagens e texto de um morador de Pedra Bonita.