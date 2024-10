Pelo sonho da Libertadores, Botafogo recebe o Peñarol no Nilton Santos

Rádio Nacional transmite o jogo a partir das 21h30 desta quarta (23)

O Botafogo tem mais um desafio na busca pelo inédito título da Copa Libertadores da América. A partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (23), o Alvinegro de General Severiano recebe o Peñarol (Uruguai) no estádio Nilton Santos pela ida das semifinais da competição continental. A Rádio Nacional transmite ao vivo.

Apesar de ocupar a liderança da Série A do Brasileiro, o Botafogo não vive o seu melhor momento na temporada. Isso porque vem tropeçando em alguns jogos da competição nacional (como no empate de 1 a 1 com o Criciúma na última sexta-feira), o que permitiu que o vice-líder Palmeiras diminuísse a diferença para a primeira posição.