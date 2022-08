Pesquisa tenta convencer, mas fracassa, em 2018 Nenhuma pesquisa acertou

Pesquisa boa é a do Data Povo

Por Devair G. Oliveira

Nossa fiquei sabendo que Bolsonaro fez muita coisa boa no país, mas as televisões e os jornais nada disseram". Disse uma senhora, ao assistir um debate na Tv.

Nenhum instituto de pesquisa eleitoral conseguiu prever o resultado do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. A vitória do presidente Jair Bolsonaro com 46,03% dos votos totais não passou perto de ser registrada pelos diversos especialistas até mesmo no dia antes da eleição. O Ibope, por exemplo, divulgado na noite de 6 de outubro, véspera da eleição, errou por dez pontos: apontava Bolsonaro com 36% dos votos. O Ibope acabou fechando as portas meses depois. Errou 100%.