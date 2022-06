PESQUISAS, AS FAKE NEWS ACEITAVEIS! 

Temos assistido as mais absolutas demonstrações de repúdio, por parte das autoridades eleitorais brasileiras, por publicações mentirosas que venham a ser veiculadas, de cunho eleitoral, que tenham o propósito de apresentar vantagens de um determinado candidato em relação aos demais!

Uma dessas mentiras que são publicadas regularmente e que demonstram, claramente a intenção de trazer de volta um determinado candidato ao cenário político nacional e que envolvem um conhecimento muito sério que são dados estatísticos como se eles representassem a verdadeiro intensão de eleger o candidato com maior percentual de intenções de votos, no momento da realização da pesquisa!

O grave, nessa situação, é o envolvimento do conhecimento matemático que é a Estatística. Essa é uma ciência séria e que expressa verdades absolutas em todos os contextos onde ela é envolvida.

Como sabemos a Estatística vive de “amostragens”, ou seja, como não há condições de se analisar o universo total de um dado contexto, a análise de uma pequena amostra, nos diz, com precisão, a essência total do conteúdo que queremos conhecer! É assim nos mais variados segmentos da sociedade em que vivemos! As noções mais populares da aplicação de observação Estatística amostral e o caso dos cozinheiros que não precisão comer a feijoada toda para saber se a quantidade sal que envolve os temperos da mesma está de acordo com o sabor e exigência dos clientes que vão tê-la como alimento na refeição a ser servida. Basta que ele “prove” uma minúscula porção vinda em uma colher que lhe dirá como está o conteúdo total da panela na qual a mesma está sendo preparada.

Outro exemplo, muito importante a ser considerado são os percentuais de um determinado elemento químico que entram na composição de um medicamento. Esse percentual, indica a dose precisa que faz daquele um medicamento um remédio e não um veneno! Aquele percentual pode ser considerado como absolutamente crível, do contrário o doente perde a vida por envenenamento!

As estatísticas de intenção de votos que nos têm chegado às mãos são as mais contraditórias possíveis. Apresentam o candidato mais azedo, desprezível e reprovável como sendo o mais desejado! Um candidato que não pode sequer sair às ruas posto que a população logo lhe apresenta o cartão vermelho!

Do exposto vem a pergunta, onde estão as autoridades que repudiam notícias mentirosas?

O candidato mais querido, desejado e preferido do eleitorado, segundo as pesquisas não pode atravessar a rua que recebe logo o cartão vermelho!

O candidato em segundo lugar faz motociatas até fora do país que tem uma franca receptividade do eleitorado brasileiro!