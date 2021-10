Pessoas de 45 e 40 anos recebem a segunda dose da Pfizer contra Covid-19 nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (28) será a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para as pessoas de 45 e 40 anos. Serão vacinados aqueles que receberam a primeira dose da Pfizer entre os dias 08 e 27 de julho, sendo indispensável a apresentação do cartão de vacina e um documento com foto e CPF.

Para receber a segunda dose esta população deve se ir até um posto de saúde, de 8 às 13 horas. Confira o seu cartão de vacina e não deixe de tomar a segunda dose, pois somente após ela é que estamos protegidos contra a forma mais grave da doença.

Astrazeneca

A Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu, em nota publicada no dia 21 de outubro, suspendeu a vacinação da segunda dose com a vacina da fabricante Astrazeneca por conta do não recebimento de doses suficientes para atender o público.

Na publicação foi informado que a Secretaria está em contato constante com a Secretaria de Estado de Saúde para solucionar o problema, no entanto até o momento as remessas de vacinas da Astrazeneca ainda não são suficientes para atender a população que precisa completar o esquema vacinal.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu