O que é e para que serve?

O planejamento previdenciário é um serviço de organização e de preparação para o requerimento administrativo do benefício que o trabalhador deseja. Sendo mais comum na aposentadoria, já que se trata de um benefício programável e, por ser definitivo, requer mais cautela, principalmente quando é necessária a confecção de cálculos.

Assim, o planejamento visa a garantir que o trabalhador se aposente de forma mais rápida e recebendo o melhor benefício possível.

Como o processo de aposentadoria exige o cumprimento de uma série de requisitos, é necessário acompanhá-lo com muita atenção para viabilizar o recebimento do benefício de acordo com o que determina a Lei e com aquilo que o trabalhador deseja.

Dessa forma, o planejamento permite que o trabalhador se prepare para o futuro, contribuindo para receber a tão sonhada aposentadoria daqui a 6 meses, 2, 5, 10 ou mais de 20 anos.

Isso quer dizer que não adianta contribuir durante uma vida inteira com um valor correspondente a um salário mínimo e, depois, esperar receber uma aposentadoria de R$ 5.000,00.

Além do mais, não adianta fazer o pedido de aposentadoria e não juntar os documentos corretos. Isso pode não só gerar atraso, indeferimentos, como também pode diminuir o valor do benefício que o trabalhador poderia conseguir.

Essas situações são muito comuns aos trabalhadores que protocolam seus pedidos de aposentadoria sozinhos, sem antes pesquisar sobre o assunto e/ou sem o devido planejamento com o profissional.

Como funciona o planejamento na prática?

Bem, ele nada mais é do que uma análise preliminar que aponta quanto tempo uma pessoa ainda precisa contribuir para a Previdência Social a fim de ter direito à sua aposentadoria.

Esse estudo faz uma estimativa matemática, a partir dos valores contribuídos pelo trabalhador, que permite visualizar qual será o valor do benefício.

Para se chegar à essas respostas, o profissional irá coletar as informações previdenciárias do trabalhador até o momento do estudo, tais como idade, empresas/atividades em já trabalhou, por quanto tempo e com qual valor. Com esses dados, dentre outros, a depender do caso, será feita uma estimativa do quanto ele receberá quando tiver direito à aposentadoria.

Sendo uma projeção de aposentadoria a longo prazo, 10, 20 ou 30 anos o valor estimado provavelmente será bem diferente do valor real, uma vez que o planejamento previdenciário não leva em consideração algumas informações, como reajustes, inflação e possíveis mudanças nas regras previdenciárias.

Além disso, o planejamento auxilia o trabalhador a organizar os documentos necessários, antecipando possíveis problemas e reduzindo o risco de negativas do INSS por ausência de documentos. E se for o caso, o profissional poderá atualizar os dados do trabalhador no INSS, quando o seu cadastro estiver incompleto, bem como mover ação judicial no caso de o INSS não proceder com a atualização.

Quais as vantagens de fazer um planejamento previdenciário?

Para você que ainda está em dúvida, ou quer entender claramente quais são as vantagens desse processo de planejamento, elenquei, a seguir, os quatro motivos básicos que justificam a realização de um planejamento previdenciário. Confira!

3.1. Aposentar-se no momento e valor certo

Com tantas mudanças na Legislação se torna complicado para os trabalhadores, que, em muitos casos, têm dúvidas a respeito de qual regra está realmente valendo para o seu caso.

Dessa forma, o planejamento previdenciário oferece a possibilidade do trabalhador sanar essas dúvidas e, principalmente, evita o prejuízo de se aposentar depois do tempo, reduzindo possíveis perdas de contribuições pagas sem necessidade ou, ao contrário, continuar trabalhando para melhorar o valor da aposentadoria. Tudo depende do objetivo e a situação de cada trabalhador.

Além do mais, planejar evita o protocolo de pedidos no INSS sem ter atingido os requisitos exigidos em Lei, bem como a aceitação de um possível benefício com valor inferior ao desejado pelo trabalhador.

3.2. Contribuir com o valor correto (no caso de trabalhador autônomo e facultativo)

3.3. Correções no CNIS

O CNIS nem sempre é a fonte mais confiável do histórico contributivo do trabalhador. Esse documento, que é confeccionado pelo INSS, pode estar cheio de falhas que precisam ser sanadas antes ou durante o pedido de aposentadoria.

3.4. Orientação para receber o benefício quando chegar a hora

Enfim, após o processo administrativo/judicial ser concluído, o profissional irá avaliar a carta de concessão e verificar se foi concedido o melhor benefício para o trabalhador. Estando tudo ok, o então aposentado poderá fazer o seu primeiro saque.

Conclusão

É bom pensar na aposentadoria de forma preventiva e antecipar os possíveis problemas, buscando as soluções práticas para a organização e a programação da sua futura aposentadoria.

Independentemente da idade, a aposentadoria é algo a ser pensado com bastante antecedência.

Busque informações, pesquise, conheça os seus direitos, trilhe o caminho mais seguro para mantê-los, faça um planejamento previdenciário e aposente-se da forma como você sempre sonhou.

Josiane Bonato OAB/182.896

anebonato.adv@gmail.com