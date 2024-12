Plantas amareladas nunca mais, saiba aqui o que deixa a sua plantinha linda:

Pro

O carvão pode ser a chave para transformar suas plantas amareladas e doentes em verdadeiras beldades verdes. Para preparar o carvão, basta pegar um pedaço de carvão e triturá-lo até que se transforme em um pó fino. O ideal é usar um liquidificador, pilão ou até mesmo um pano para realizar essa tarefa.

O carvão não é apenas um resíduo da churrasqueira; ele possui propriedades poderosas para melhorar a saúde das plantas. No entanto, é importante destacar que o carvão que será utilizado deve ser o que ainda não foi para a churrasqueira, pois o carvão cozido contém sal e gordura, o que pode prejudicar as suas plantas.

O pó de carvão é rico em nutrientes como carbono, potássio, magnésio e boro – todos essenciais para o crescimento saudável das plantas. Para isso, você precisará de aproximadamente 1,5 litros de água. O mais recomendado é utilizar água sem cloro, pois o cloro pode ser prejudicial para o solo e para as plantas.

Caso você só tenha acesso à água da torneira, basta deixar a água em uma bacia por 24 a 48 horas, permitindo que o cloro evapore.

Quando a água estiver pronta, adicione quatro colheres cheias do pó de carvão e mexa bem. Essa será a base do seu fertilizante natural. O carvão irá liberar seus nutrientes essenciais e ainda ajudar a melhorar a qualidade do solo.