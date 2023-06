Playlist: Priscila Senna lança versão brasileira de música de Miley Cyrus

A canção apresenta toda a brasilidade e características musicais marcantes de Priscila e um clipe oficial repleto de sofrência, gravado no Teatro Parque, em Recife.

Priscila Senna é sinônimo de forró e muito romance! A Musa lança, no dia 8 de junho, a música “Playlist”, versão brasileira de Miley Cyrus. A canção apresenta toda a brasilidade e características musicais marcantes de Priscila, com muita sofrência e um clipe oficial inédito, disponível no Youtube da cantora e gravado no Teatro do Parque, em Recife.

O clipe traz Priscila Senna em um dos espaços culturais mais respeitados da cidade de Recife, capital de Pernambuco e resgata as origens da artista. Ao som de um piano, a cantora apresenta esta versão brasileira de uma música de Miley Cyrus, com a sofrência pernambucana em destaque. A letra fala sobre um amor perdido, mas nunca esquecido, presente em todos os lugares: “Mas sempre vai ter um pouquinho de mim. Na sua playlist antes de dormir. No cobertor e no seu travesseiro”.

“Estou feliz e animada para o lançamento de “Playlist”, uma versão brasileira da música da Miley Cyrus, feita com muito carinho. Gravamos em Pernambuco um clipe com a participação de um piano e essa letra carregada de sofrência. Espero que gostem e escutem muito por aí”, comenta Priscila.

Recentemente Priscila Senna vem apresentando o projeto Priscila em Cena, DVD gravado ao vivo no Classic Hall, também em Pernambuco, com participações especiais, incluindo NATTAN, Thiago Aquino e Mari Fernandez. O projeto está dividido em cinco volumes e o álbum completo, intitulado “Priscila Em Cena – Ao Vivo no Classic Hall”, também está disponível em todas as plataformas de música. Agora, ela se prepara para mais um lançamento, inspirado em uma das maiores cantoras pop dos Estados Unidos.

Ouça e assista “Playlist” nos canais oficiais de Priscila Sena, a partir de 08 de junho.

LETRA

Me sinto sozinha

Me sinto perdida

Você não pode me ouvir

Cadê você aqui

Tudo faz sentido

Quando estou contigo

Mas você quis desistir

Achou melhor partir

Eu não

Não vou insistir

Talvez seja melhor assim

Mas sempre vai ter um pouquinho de mim

Na sua playlist antes de dormir

No cobertor e no seu travesseiro

Naquele banho quente no chuveiro

Dormindo juntos assistindo tv

E quando olhar pro lado e não me ver

Eu sei que vai doer demais

Sobre Priscila Senna

Priscila Senna é uma cantora pernambucana de forró e música brega. Ficou conhecida nacionalmente por integrar a banda Musa, como vocalista e é conhecida como ‘’A Musa’’ e ‘’Cantante de Histórias’’. Suas redes contam com mais de 1.7 milhões de seguidores e seu Spotify conta com mais de 694.00 ouvintes mensais e mais de 121.400 seguidores.

