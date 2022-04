Polícia Civil de Abre Campo cumpriu mandado de prisão de investigado, que atentou contra a vida da vítima por defender a filha

A POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, através dos Policiais da 31ª DPC/Abre Campo, prendeu nesta manhã de 15/04/2022, o investigado de 21 anos, devido mandado de prisão preventiva, devido o autor na data de 01/04/2022, ter atentado contra a vida de Maria Aparecida Cunha Moises de 52 anos de idade, na cidade de Abre Campo, desferindo pauladas e facadas na vítima que defendia sua filha que estava sendo ameaçada pelo investigado.

Após trabalho investigativo da Polícia Civil, foi representado ao Poder Judiciário pela prisão do autor, com manifestação favorável do Ministério Público, sendo a custódia decretada e o autor preso nesta manhã, sendo encaminhado ao Sistema Prisional.

A prisão do autor foi coordenada pelo Delegado Dr. Breno Barbosa Itamar de Oliveira, e realizada pelos pelos Investigadores João Victor Teixeira Camargos Diniz e Ronaldo de Assis Mamedio, com apoio do plantão da 6ª DRPC/Manhuaçu.