Polícia Militar dá início as ações da Semana Nacional de Trânsito

Neste sábado, 18, teve início a Campanha Nacional de Trânsito que vai até o dia 25 de setembro, neste período a Polícia Militar realizará ações em todo o estado, com o objetivo de conscientizar os envolvidos no dia a dia do trânsito.

São muitas as condutas de risco que provocam graves acidentes, onde os cuidados para uma condução mais prudente poderiam evitá-los.

No 11° Batalhão as atividades já começaram

com a realização de blitz educativas com orientações e fiscalização tanto a condutores quanto a pedestres, esse ano com o tema “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”, a Campanha visa promover junto a sociedade um trânsito mais seguro.

Apesar das ações serem intensificadas durante essa semana, vale ressaltar que as atividades de conscientização promovidas pela Polícia Militar em prol de um trânsito melhor, são constantes e permanecem.